Zlatko Dalic vivirá este domingo una final histórica de Copa del Mundo

Moscú.- Los milagros existen, aunque algunos piensen que ver a Croacia en la final del Mundial, no sea producto de eso, sino del trabajo. Lo cierto es que los croatas viven algo tan maravilloso, que puede ser hasta milagroso. Larga charla tuvo el técnico Zlatko Dalic con los medios, durante la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Luzhniki, en donde este domingo vivirá una final histórica de Copa del Mundo. Por algo fue recibido con aplausos, los cuales no dejó de agradecer.



“El futbol ha avanzado mucho y cualquier equipo puede tener la posibilidad de conseguir grandes resultados. ¿Qué pasó con Croacia? Por diez años hemos tenido individualidades, pero no un juego de conjunto, eso es lo que trae los resultados. Esto es verdad, porque el Mundial de Rusia es la muestra de lo que digo”.

Se habló mucho de Messi, de Neymar como el mejor jugador, sin embargo, Luca Modric debe ser el jugador del Mundial: “Para mi Messi es el mejor jugador del mundo y Neymar está muy cerca, sólo que esas estrellas se fueron temprano. Los equipos tratar de ser más compactos porque no todos pueden depender de un jugador. Este Mundial se ha caracterizado por eso, Alemania, España, Brasil y Argentina se fueron muy temprano porque no hicieron peso en su juego de conjunto”.

Dalic es el técnico del momento, el hombre que hizo el milagro de llevar a su Selección a donde nunca había llegado y disfruta hablar de eso, del futbol y de lo que pueda venir: “Hay que ser realistas, habló mucho de las grandes estrellas, sólo que el Mundial tomó otro curso y ahora esos jugadores que iban a ser figuras aquí, ya están en sus casas o en la playa. Pero aquí está Modric, que tuvo una gran temporada con el Real Madrid. Otra vez ganó la Champions y no me sorprende que sea el mejor jugador. Para mi gusto es la figura del Mundial y debería ganar el Balón de Oro”.

Si algo ha tenido Croacia a diferencia de otras selecciones, no es sólo la motivación de llegar a la final, también las tres veces que disputaron tiempos extra, contra Dinamarca, Rusia e Inglaterra.

“Estamos bien preparados, eso es lo primero que puede decir. Tampoco nunca hemos estado nervios o nos sentimos débiles en los tiempos extra.

"Creo que a pesar de eso hemos sido afortunados, porque al final todo lo que vivimos sirvió para fortalecernos. Podemos decir que ya llevamos siete partidos y que vamos por el octavo. Mi equipo, en todo momento, ha tenido carácter”, estableció.





Jugadores contagiaron a Zlatko Dalicpara dirigir



Moscú.- Como cualquier otro entrenador, Zlatko Dalic tiene su propia filosofía, cada uno recolecta enseñanzas en el camino y las lleva al campo de juego.

“Cada quien confía en su forma de dirigir. He sido un técnico que ha creído en sus propias ideas. He aprendido mucho y he sacado mis propias conclusiones”, indicó.

Cuando le hablaron para dirigir a Croacia, no dudó en decir sí, antes de que le pusieran un papel en la mesa con los detalles de contrato. Y así lo explicó: “Estoy listo, les dije. No hubo ninguna otra negociación. Yo quería ser el técnico de mi país. Vi a los jugadores en el aeropuerto para ir a jugar contra Grecia. Después de que superemos la eliminatoria, me siento a platicar con ustedes, les dije”

También se refirió a Didier Deschamps, técnico de Francia: “Me sorprende la gran continuidad que ha tenido. Ha entregado resultados tanto en la Eurocopa como ahora. Es para mí es un gran reto competir con un técnico tan capaz”.

Para él, la base de este éxito también ha sido la preparación que tuvo antes del Mundial: “Perdimos con Perú y eso nos hizo analizar muchas cosas. Vino después el partido contra México y mejoramos. Después enfrentamos a Senegal y Brasil, para afinar detalles y comenzar bien el Mundial”.