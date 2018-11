Gabriela López, se convierte en la segunda golfista mexicana en ganar un torneo de LPGA

La golfista mexicana Gaby López se llevó el triunfo en el Torneo Blue Bay LPGA, al superar a la tailandesa Ariya Jutanugarn, quien es la número uno del orbe.



El torneo tuvo lugar en China

En esta ocasión, la mexicana, de 25 años de edad, magnífico un buen torneo, que tuvo lugar en esta isla de China, con una tarjeta de 73 golpes en la última ronda para un total de 280 golpes, ocho bajo par.

La víspera, López fraguó su victoria con un “ace” en el hoyo 17 para estar en la cima y este sábado ganar el torneo.

Watch @GabyLopezGOLF’s trophy presentation after her win at the #BlueBayLPGA where she talks about her Grandpa, Lorena Ochoa and representing Mexico ==> pic.twitter.com/UGfyNjufCC — #CMEFinalStretch (@LPGA) 10 de noviembre de 2018

La tailandesa concluyó en el segundo puesto con siete bajo par y la francesa Celine Boutier se colocó en el tercer puesto con 66 golpes seis bajo par.

Se convirtió en la segunda mexicana en ganar un torneo

De esta manera, López es la segunda mexicana en ganar un torneo, luego de que su compatriota Lorena Ochoa lo hizo con el Latín American Country.

La mexicana se mostró contenta por este significativo triunfo el cual dedicó a su abuelo, que falleció recientemente, “le dije que le iba a dar mi primer triunfo. Lamentablemente no lo vio, pero estuvo conmigo en las últimas semanas”.