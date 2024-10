El gesto de Liam Lawson al rebasar a Checo Pérez que enfureció a los mexicanos

Los fans de Sergio Checo Pérez estaban con los sentimientos a flor de piel luego de que el mexicano tuviera que arrancar el Gran Premio de México desde los últimos lugares, y el gesto de Liam Lawson al rebasar al tapatío tras una intensa batalla le ha convertido en el enemigo número uno de los fans aztecas de la Fórmula 1.

El enfrentamiento que protagonizaron los pilotos de Red Bull y RB Visa en la vuelta 18 no sólo tuvo la intensidad de las batallas que sueles verse en la categoría reina del automovilismo, sino que el contexto fuera de la pista, con la continuidad de Checo Pérez con la escudería del toro rojo en duda, sazonó el pique entre el mexicano y el neozelandés.

Con el afán de recuperar tantas posiciones como fuera posible tras quedar fuera en la primera ronda de clasificación, Checo Pérez llevó al límite el enfrentamiento con Lawson, y para mala suerte del mexicano, perdió.

Lawson cree que Checo lo dejó sin pista ¡y también explotó contra el mexicano en la radio! 🇲🇽😮



Ojo, porque habrán 2 investigaciones para Checo Pérez en el #MexicoGP#F1xFSMX #F1esta pic.twitter.com/mgziMJqFgZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 27, 2024

El auto del mexicano resultó dañado luego del intenso enfrentamiento con el piloto de al escudería hermana, lo que potencialmente mermará sus oportunidades para escalar en la tabla.

Pero el enfrentamiento y los daños al automóvil de Checo Pérez no fueron ni de cerca lo que más llamó la atención de los seguidores del deporte motos, sino el gesto que Liam Lawson le hizo al tapatío tras rebasarlo en la recta.

El noezelandés apenas terminaba de superar el auto del mexicano cuando le mostró del dedo intermedio desde su monoplaza, algo que quedó grabado por las cámaras instaladas en el vehículo y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lawson overtaking Perez in his home race and showing him the middle finger 😭 pic.twitter.com/04fJHYG972 — Ferran West (@ferranwest) October 27, 2024

En internet los comentarios contra el pilito de RB Visa no se hicieron esperar, con memes incluidos sobre la enemistad de los mexicanos que se acaba de ganar.

Con todo, Lawson acusó por su radio que Checo Pérez lo había sacado de la pista durante la intensa batalla; sin embargo –y para la fortuna del mexicano, que ya acumulaba una sanción–, los comisarios de la carrera determinaron que no hubo nada fuera del reglamento.