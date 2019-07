Hallan muerto a Tyler Skaggs, lanzador de las Grandes Ligas

El lanzador Tyler Skaggs, de 27 años, fue encontrado sin vida en un cuarto del hotel Hilton ubicado entre Plaza Place y Division Street, Texas, Estados Unidos. Hasta ahora, autoridades descartan de que alguien más esté involucrado en el incidente.

Ddirectivos del club Angelinos de Los Angeles, de las Grandes Ligas de beisbol, confirmaron el deceso. Las cuasas del fallecimiento del lanzador zurdo todavía no se han dado a conocer. Skaggs hubiera cumplido 28 años el próximo 13 de julio.

"Con gran tristeza informamos que Tyler Skaggs falleció el día de hoy en Texas", dijeron los Angelinos en una declaración.

"Tyler ha sido, y siempre será, una parte importante de la familia de los Angelinos. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Carli y toda su familia durante este tiempo devastador".

"Estoy profundamente triste por la tragedia de hoy en Texas", dijo por su parte el comisionado de la Major League Baseball, Rob Manfred. "Todos nosotros en las Grandes Ligas extendimos nuestras más profundas condolencias a la esposa de Tyler, Carli, a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros de equipo de los Angelinos".

"Apoyaremos a la organización de los Angelinos durante este período tan difícil y pondremos a disposición los recursos para los compañeros de Tyler y otros miembros de la familia del béisbol".

Skaggs nació en Woodland Hills (sur de California) y se graduó en la escuela Santa Monica High School.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV — Los Angeles Angels (@Angels) 1 de julio de 2019

Originalmente fue reclutado por los Diamondbacks de Arizona, pero regresó a casa con los Angelinos en un intercambio en la temporada baja 2013-14.

Ha pasado parte de las últimas cuatro temporadas en la rotación de los Angelinos, incluyendo 15 aperturas este año para el equipo californiano con balance de 7-7 y 4,29 en promedio de carreras limpias.

Skaggs deja un récord histórico de 28-38 con 4,41 de efectividad.