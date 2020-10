Arrancan nuevamente las carreras en el Hipódromo de las Américas 

Tras siete meses del cierre obligatorio del emblemático Hipódromo de las Américas a consecuencia del Covid-19, el espectáculo de las carreras de caballo regresó a su casa en la capital del país.

Ciertamente hay cambios marcados por la nueva normalidad, ante una positiva reactivación de la actividad en la pista. Si bien por ahora será a puerta cerrada, este fin de semana se podrá seguir vía streaming y más adelante el público tendrá acceso a las tribunas.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Se acabó la sequía hípica, ya se reabrieron las actividades en el hipódromo, que es el único que da este deporte en México. Toda la comunidad hípica está muy contenta, pues aunque no se pueda recibir todavía al público en las instalaciones, este es un gran paso”, resaltó en entrevista el director, Sergio Alamán.

Las carreras se pueden ver vía streaming en www.hipodromo.com.mx y en Facebook por HipodromoDeLas Américas, mientras las apuestas serán por medio de un registro y vía telefónica, precisó.

Foto: Oswaldo Figueroa | ESTO

¿Cómo ha sido el regreso a las actividades, protocolos y cuántas personas están laborando?

-Aquí trabajan mil personas: 400 en lo hípico y 600 en lo operativo. Ahora que estamos abriendo en semáforo naranja por el Covid-19, lo hacemos sin público, por lo que los trabajadores que estarán en las instalaciones son el 30 por ciento, es decir 250 en lo hípico y el resto en la operación.

Hemos implementado una serie de protocolos que nos solicitaron tanto el gobierno central como la alcaldía, en donde estamos cumpliendo con todo lo que indicaron para cuidar la salud de todos, es decir de entrenadores, jinetes, caballerangos, aguantadores, así como de los empleados que se requiere para la operación. Como en todos los sitios contamos con los tapetes sanitizantes, gel, tapa bocas, y respetamos la sana distancia.

Dada la instalación de un hospital de atención para enfermos de Covid-19, ubicado en el estacionamiento del Centro Banamex, ¿qué sensación tienen los empleados del hipódromo?

-El hipódromo está en un terreno de 52 hectáreas. El Centro City Banamex que se ofreció como hospital Covid-19, se encuentra en Conscripto y la entrada de todo nuestro personal operativo está en la calle Pípila. No está cercano, por lo que los tráficos de personas no se mezclan ni se contaminan.

Quiero aclarar que aquí nunca paramos actividades a pesar de estar cerrado al público, se siguió trabajando, por lo que no se despidió a un solo empleado. Los operativos han estado haciendo home office y la empresa Codere aguantó todos los sueldos de la nómina.

Durante este tiempo de confinamiento y cierres obligados, ¿qué seguimiento se dio a los jinetes y a los propios caballos?

-El que ahora volvamos a retomar actividades no quiere decir que vayamos a arrancar desde cero. En estos establos hay mil 50 caballos, tanto de raza pura sangre como cuarto de milla; tienen que estar activos para que no se atrofien, por eso desde que se cerraron las puertas al público, los caballos han seguido activos y junto con ellos sus caballerangos y jinetes.

Hace poco se generó una manifestación con cierre de vialidades que pedía la reapertura del hipódromo, ¿qué sentido tuvo?

-Fue por parte de las personas que trabajan directamente con los caballistas y no tienen un salario fijo. Se manifestaron, pues cobran de los premios, es decir, cuando un caballo corre y gana, se le da un premio y ellos reciben un porcentaje. Entendemos su preocupación por meses, pero repito, no son empleados directos de la nómina del hipódromo, sino de los están con los caballistas. Esta gente alzó la voz, los entendemos y respetamos. Agradecemos a las autoridades que ya podemos estar realizando las carreras, que son un espectáculo divino e invitamos al público a seguirnos de nueva cuenta.