Hace 19 años Soraya Jiménez pasó a la historia por ganar oro en halterofilia

Hay nombres que quedan grabados con letras doradas en el Olimpo, donde los dioses cuidan al paso de los años, para que los mortales no los olvidemos, tal es el caso de Soraya Jiménez, que hace 19 años grabo el suyo en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000.

Con los brazos extendidos, soportando la pesa, las rodillas tambaleantes y el rostro enrojecido por el esfuerzo, la mexicana logró lo que ninguna otra mujer de México había podido, una medalla olímpica de oro en halterofilia.

#TalDiaComoHoy hace 19 años, Soraya Jiménez de México 🇲🇽 ganó la medalla de oro 🥇 en halterofilia (categoría 58 kg) de los #JuegosOlimpicos de #Sidney2000. @COM_Mexico @iwfnet pic.twitter.com/5lPZDmUzb5 — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) September 18, 2019

El sonido de la chicharra anunciaba que el levantamiento había sido válido, Soraya dejó caer la pesa, y con el puño en alto brincó celebrando eufórica la medalla, la medalla que había buscado y encontró en Australia.

Soraya Jiménez levantó 222.5 kilos, 95.0 de arranque y 127.5 de envión, en la división de los 58 kilos, lo que la llevó a pararse en el escalón más alto del podio, mientras el himno nacional mexicano sonaba y la bandera de México colgaba en lo más alto del recinto.

Le costó caro ser leyenda

Soraya Jiménez tenía 23 años cuando ganó la medalla olímpica, en los siguientes años pasó 14 veces por el quirófano para recibir atención a su rodilla izquierda, cinco de esas cirugías fueron poco antes de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, por lo que no pudo defender su medalla.

Su última participación en una competencia de alto rendimiento fue en los Juegos Panamericanos Río 2007, donde enfermó de influenza tipo B, lo que ocasionó que le extirparan el pulmón derecho

Años después contrajo influenza A-H1N1, la enfermedad la tuvo en coma por 15 días, “me ha dado influenza tres veces, la bacteria acabó con mis defensas, mi organismo ya no las produce, y una simple gripa me la deben cuidar al máximo, porque se puede convertir en pulmonía y mandarme al hospital. Sufro de broncoespasmos en la laringe y ya he tenido cinco paros cardiorespiratorios”, dijo en una entrevista la deportista.

Soraya Jiménez falleció mientras dormía el 28 de marzo del 2013 a causa de un infarto al miocardio, tenía 35 años... en su funeral, su hermano dijo la frase que quedó grabada en la memoria de todos “le costó caro ser leyenda”.