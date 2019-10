Ignacio Zamudio cuestiona el proyecto de caminata

La desunión y los malos proyectos siguen afectando a la caminata. Los últimos encuentros en Juegos Panamericanos y Campeonato Mundial, así lo demuestran. Esto lo manifestó el entrenador Ignacio Zamudio, ganador del Premio Nacional de Deportes 2018.

“Solamente unos cuantos tenemos jóvenes que están cumpliendo con las expectativas, esto con base a que trabajamos con proyectos a mediano y largo plazo. Hasta el momento no se ha visto el programa que solicitó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que nosotros lo que hacemos es que, con resultados, exigimos apoyos a la Conade”.

Dijo que fue un error mandar a los marchistas al Mundial de Atletismo en Doha, ya que sus marcas fueron incluso superadas por las mujeres.

Mencionó que urge ver las bases del proyecto entregado a las autoridades sobre la caminata, porque mientras eso no suceda, nadie sabe hacia qué rumbo dirigirse.

“En lo personal, trabajamos aparte, pero sí me gustarías ver quiénes de los entrenadores están teniendo escuelas sobre la disciplina, porque con base a ello ir preparándonos para competir y que se vea quién está realmente sacando a buenos elementos y quienes sólo están cobrando sin proponer nada”.

Ignacio Zamudio tiene clasificada a la andarina Alegna González a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la prueba de los 20 kilómetros.

Por otro lado, el coach de marcha señaló que si hacen esta competencia en la Ciudad de México, en el Circuito Gandhi, solamente servirá para cumplir con la IAAF -Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo-, ya que no habría mejores marcas a conquistar.

“La ciudad no se presta para superar marcas. Y como es año olímpico, no creo que vengan las estrellas principales a conseguir boleto a Tokio. A México le conviene seguir teniendo el aval de la internacional, pero de que vaya a ser un gran espectáculo para buscar nuevos tiempos, no lo veo como prioritario”.