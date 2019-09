Ingrid Drexel abandona el Exatlón a tan solo tres semanas

Pese a ser la tercera eliminada y dejar en desventaja al equipo rojo de los Famosos, la ciclista Ingrid Drexel destacó que lo más importante de haber formado de la tercera temporada de Exatlón México fue la convivencia con sus compañeros y el aprendizaje es algo que va a valorar.

“Sinceramente fue una oportunidad única, fue una experiencia que no muchos tienen la oportunidad de vivir, la verdad que lo viví al máximo, las tres semanas que estuve ahí lo disfruté; la gente piensa que en tan poco tiempo no te puedes encariñar tanto con tu equipo, pero sinceramente me encariñé muchísimo, son personas extraordinarias, nunca tuve un problema con nadie. Los quiero y los admiro mucho por su lado humano y por su historia”, indicó la atleta en su visita a la redacción de ESTO.

EMPEZÓ DE CERO

Fue durante el reto de eliminación con la gimnasta Amaranta Torres cuando la regiomontana quedó sin puntos acumulados en sus últimos días, por tal motivo, tuvo que enfrentarse; el resultado es conocido, un 3-0 contundente, y luego de tres semanas, el adiós tuvo que llegar.

Con un malestar en la rodilla, Ingrid descartó que esa haya sido la causa de su abandono, por lo que está consciente de que se brindó con todo y sabe lo que representó para ella formar parte de este ‘"reality", que en su tercera temporada, confía en lo que puedan hacer los Famosos.

“Realmente no pienso que eso (la lesión) me haya impedido mucho, tenía raspones y cosas así, no era tanto una lesión por así decirlo, sinceramente, al circuito llegaba con ventaja a la zona de tiro, pero desde que empezó el Exatlón, el tiro fue mi debilidad para todo, lo fui reforzando día a día, circuito a circuito, como todo hay que adaptarse y la práctica hace al maestro”, reconoció.

SU LADO FUERTE

No obstante, la propia Ingrid aseguró que si hubiera existido una prueba de ciclismo, se la llevaría con amplia facilidad.

“Sí, caray. Les dije que si no iba a ver un circuito que se adecuara a mis habilidades, me dijeron que no, todos estamos bajo las mismas circunstancias. La verdad me voy contenta de todo lo aprendido y lo vivido, (estoy) triste de haber salido tan pronto, pero por algo pasan las cosas y aquí estamos”, comentó.

VIDA AMOROSA

En cuanto a dejar su vida personal de fuera, tres semanas fueron suficientes para que valorara a su familia, sus amigos y a su marido, el portero de los Xolos de Tijuana, Gibrán Lajud, quien la apoyó antes de incursionar en Exatlón.