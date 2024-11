Jason Kelce estalla: rompe teléfono por insulto a su hermano y a Taylor Swift (Video)

Jason Kelce, hermano de Travis Kelce, y campeón en el Super Bowl LII con las Águilas de Filadelfia, rompió este sábado el teléfono de un aficionado que insultó a su hermano Travis, y a su pareja, la estrella mundial, Taylor Swift.

El percance sucedió cuando estaba en el campus de Penn State, en University Park, Pensilvania, donde acudió para ser parte del grupo de analistas durante la transmisión de la cadena ESPN del partido del fútbol colegial entre Penn State Nittany Lions y Ohio State Buckeyes.

En redes sociales se hizo viral el momento donde el exjugador de Filadelfia,es abordado por varios seguidores a los que saluda y con los que accede a tomarse alguna fotografía mientras camina.

Sin embargo, hubo un momento en el que un aficionado se le acerca por la espalda con el teléfono en alto, mientras graba la escena, y lanza un insulto homofóbico contra Travis Kelce.

"Kelce, ¿cómo te sientes al saber que tu hermano sea un maricón por salir con Taylor Swift?", le gritó el aficionado vestido con un suéter con capucha color azul.

Good for Jason Kelce. Can’t say bullshit and not expect a response.



pic.twitter.com/SuYPKGOEc4 — Mark (@MarkMizzouSteel) November 2, 2024

Sin pensarlo, Jason Kelce dio la vuelta al escuchar el insulto y sin dar tiempo al aficionado a reaccionar le arrebató el teléfono y lo lanzó al suelo.

El dueño del celular intentó recuperarlo, pero Jason rápidamente lo levantó y se lo llevó con él.

I love this.

Jason Kelce just took a stand for normal men against the “idiots who have become way too comfortable saying ridiculous shit to people who can actually kick their ass” crowd.

Good for him.



pic.twitter.com/FHXuciXX2y — Colin Dunlap (@colin_dunlap) November 2, 2024

Luego de que se diera a conocer lo sucedido, en redes sociales hubo muchos comentarios a favor de la acción de Jason y aplaudieron que defendiera a su hermano pese a ser una figura pública y actuara frente a ese tipo de comentarios ofensivos.

Jason Kelce, de 36 años, conduce junto con su hermano el podcast “New Heights”', que se encuentra entre los mejores podcast deportivos y que les valió para firmar un contrato por 100 millones de dólares con Wondery de Amazon hace unos meses.

El exjugador, quien anunció su retirada de la NFL en marzo pasado tras pasar las 13 temporadas de su carrera en los Eagles, también forma parte del grupo de comentaristas del "Monday Night Countdown" de ESPN, programa previo a los partidos de los lunes por la noche de la NFL.

Con información de EFE