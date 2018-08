Joel Pacheco jamás se rindió ante grupo de kenianos en el Maratón CDMX

El mexicano Joel Pacheco dijo que terminar en el sexto sitio en la versión 36 de la Maratón de la Ciudad de México fue excelente porque, además de haber corrido su segunda distancia, hizo su mejor marca.

Pero también estuvo motivado porque la gente apostada en el recorrido lo apoyó, y ver que estaba casi a la par de los africanos lo hizo sentir el deseo de seguir para demostrar que en México hay corredores de entrega y coraje.

Venía con la idea de solo correr 20 kilómetros, pero cuando vi que se podía, me decidí

Joel Pacheco

El originario de Torreón, Coahuila, terminó este domingo en el sitio seis con un crono de 2:18:20 horas.

“De hecho en el kilómetro 30 mi entrenador me dijo que parara, pero no quise y cuando vi que podía llegar más allá de ese recorrido me fui. La gente me motivó, me gritó para seguir, jamás me pasó por la cabeza el rendirme ante los kenianos”, afirmó.

Pacheco mencionó que ahora al ver hasta dónde es capaz de llegar en las pruebas largas, como la maratón, irá con mejores marcas para ser parte del equipo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me siento con capacidad de llegar, la Federación (Internacional de Atletismo) pide 2:15 para Juegos Olímpicos e hice 2:18 en este maratón, así que con trabajo lo puedo lograr”, abundó.