José de Jesús Castillo logra medalla de bronce en la prueba de Powerlifting

El deportista José de Jesús Castillo logró obtener la medalla de bronce en la prueba de Powerlifting al cargar 222 kilogramos en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El mexicano sacó todas sus fuerzas para subir una vez más al podio en la máxima competición, tras aquella presea del mismo color que ganó en el ya lejano Río 2016.

“Fueron ocho años muy largos, pero volvemos a estar otra vez en el podio, no me la creo tuvimos muchas situaciones muy complicadas, situaciones deportivas, situaciones extradeportivas, me desenfocaron un poco, sin embargo dijo Castillo, en entrevista con “Vivir sin límites”.

¿Cuantas medallas paralímpicas tiene José de Jesús Castillo?

El mexicano de 40 años es uno de los grandes referentes del parapowerlifting no solo a nivel nacional, Castillo demostró su jerarquía al colocarse entre los tres mejores apenas en su primer levantamiento. Aunque poco más tarde buscó llevar la cuenta a 231, no lo consiguió. El esfuerzo que ya había hecho, sin embargo, le permitió conquistar su segunda medalla paralímpica.

Castillo no estaba solo en la tarima. Poco más tarde, una vez finalizada la competencia, confesó que fue la motivación de quererle dedicar esa medalla a su bebé lo que lo impulsó a darlo todo en estos Juegos Paralímpicos de París 2024, sobre todo después de la experiencia que supuso Tokio 2020, cuando finalizó en el quinto lugar.

¡LEVANTAMIENTO DE BRONCE! 💪🔥🇲🇽🥉



José de Jesús Castillo Castillo logra su segunda medalla paralímpica después de 8 años con un intento exitoso de 222kg en la final del para powerlifting varonil -107kg

— Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2024

“Desde que nos bajamos de la banca en Tokio 2020 ya teníamos el objetivo claro, objetivo que era corto, se había cortado tres años pero teníamos el objetivo claro, el impulso que me da es para mi bebé, la medalla es para mi hijo, es para ti mi niño, te amo con todo mi corazón y en todos los levantamientos estuve pensando en ti y te lo dediqué a ti, quería llevarte esta medalla”, reconoció.

¿Quién es José de Jesús Castillo?

Castillo también agradeció el apoyo de la afición mexicana. Como ha ocurrido a lo largo del todo el verano con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en las sedes los gritos de “México, México” cayeron desde la grada. El deportista reconoció que ese ánimo lo impulsó a dejarlo todo.

“En Tokio vivimos una situación un poco complicada, estaba muy solo se sentía hasta frío el ambiente, pero aquí está lleno, hay mucha gente mexicana yo no sé dónde salió pero hay mucha gente mexicana y eso pues me ayuda me impulsó”, dijo.

¡QUE ORGULLO NOS DAS, JOSÉ! 🥹🇲🇽🥉



José de Jesús Castillo se cuelga el bronce después de conseguir un levantamiento de 222kg en el para powerlifting varonil -107kg en los Juegos Paralímpicos de #Paris2024
— Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2024

Castillo, quien enfermó de polio cuando tenía dos años, encontró en el levantamiento de pesas una disciplina que le ha permitido convertirse en toda una figura del deporte adaptado de México, además de doble medallista paralímpico es campeón mundial. La frase y la filosofía de vida que lo ha acompañado a lo largo de su vida es la siguiente: “Caerse está permitido, levantarse es obligatorio”.

