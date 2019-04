Juan Hernández ve en la caminata mexicana un declive

Las 10 medallas olímpicas que ha dado la caminata para México, ya no son una motivación para que los atletas que practican esta disciplina se entreguen al máximo y recuperen el prestigio que se tenía años anteriores.

Al término del Challenge y la Copa Panamericana, celebrados en Lázaro Cárdenas, Michoacán, solamente un andarín clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 –Isaac Palma, en los 50 kilómetros-, por lo que el país no tendrá representación en la justa continental en los 20k, ni en hombres ni mujeres.

Con ello, salen a flote los males de un sistema deportivo que en un tiempo fue vanagloriado por caminantes que, con poco apoyo y más ambición deportiva, brillaron a través de la dirigencia del polaco Herzy Hausleber, ya fallecido.

Envidias, malos proyectos, divisionismo, todos peleando por el “hueso” y descuidando la parte de los entrenamientos. Así lo señaló el estratega Juan Hernández.

“Realmente si no nos ponemos a trabajar como debe ser, la marcha seguirá decayendo. Yo intento hacer algo en mi grupo, pero los demás entrenadores no me dejan. Meten chismes que no son ciertos, pero es entre todos. Sí tiene remedio, pero no en la forma en que se está trabajando”.

Juan llevó a Lupita González a ser subcampeona Olímpica, por lo que agregó que sólo se necesitan ganas de hacer bien las cosas.

“Hay mucho bla bla y nada que dan resultados. En el caso de Lupita, nos separamos de los demás dedicándonos exclusivamente a entrenar. Pero después se metieron otras personas y perjudicaron lo que veníamos haciendo. Ahora, ahí están las consecuencias”.

Platicó que quienes contribuyan a lograr preseas Olímpicas, tienen el derecho de exigirles a las autoridades, pero los que no, que mejoren sus proyectos y busquen talentos.

“La gente que no da resultados es la que más problemas meten, ya que sólo quieren cobrar sin preocuparse por tener mejores talentos. Ahora no sé qué va a pasar porque no hay marchistas para los Panamericanos. Hay talento, pero hay que llevarlos de la mano y exigirles, pero no hay disciplina. Entrenan poco, mientras que con Lupita y mi grupo lo hacemos tres veces al día”.

Platicó que mientras otros países tienen mejor tecnología, en México no se aplican los nuevos métodos. Incluso no cuentan con equipo multidisciplinario y a veces sin médico.

“Nuestra tecnología son las montañas, los caminos, que no es lo mismo. Y mientras las autoridades no le pongan solución, todo seguirá igual. Para la preparación a Centroamericanos, traíamos un doctor que entrenaba con nosotros y luego se iba a su casa, sin preocuparse por los deportistas”.

Sobre los 75 millones que dispondrá la caminata, cómo lo estableció el Presidente Andrés Manuel López, dijo que no se ha visto un buen proyecto para avanzar y dar resultados.

“Ahora hay apoyos, pero sin resultados. Se necesita hacer algo para levantar la marcha, y la verdad que es una tristeza lo que está pasando. Se ha descuidado el deporte, porque hay dinero pero anda volando porque no ha llegado para lo necesario. Aquí realmente los culpables somos los entrenadores, quienes no hemos analizado qué es lo que está pasando”.

Mientras tanto, países como Perú, Guatemala, Australia, China,entre otros, son a quienes se menciona como las nuevas potencias de la caminata.