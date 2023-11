Juan Toscano aprendió a “ser un ejemplo” de Stephen Curry y LeBron James

El jugador obsesivo con el baloncesto y que soñaba con hacer historia en la NBA, ya no existe en la figura de Juan Toscano-Anderson.

Haber alcanzado la gloria en la mejor liga del mundo, además de convertirse en padre, le han hecho ver la vida de una forma diferente. Dentro de la duela, compartir vestidor con leyendas como Stephen Curry y LeBron James crearon conciencia en el alero mexicano, que trata de ser un ejemplo tanto para sus compañeros como para las nuevas generaciones que lo tienen como referente.

Te puede interesar: ¡Ya hay campeones! Los Rangers se coronaron en la Serie Mundial

“Estoy disfrutando mi vida, no importa si estoy en la NBA o G-League, trataré de disfrutar”, aseguró Toscano en plática con ESTO.

“Estar con ellos (Curry y LeBron) me hizo buscar ser un ejemplo. Por eso soy el primero que llega a entrenar, no tengo por qué hacerlo, soy campeón de la NBA y no soy novato, también sé que no soy el mejor jugador. Aprendí de ellos a cómo ser un ejemplo, cómo mejorar, cómo ser el líder. Cuando todos los focos están en ti, todo debe ser diferente”, añadió.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Hace cuatro años Juan se marchó de la Liga Nacional (LNBP) con el objetivo de probar suerte en la NBA. Primero lo hizo en la G-League, después se ganó un lugar con los Golden State Warriors, antes de salir campeón y firmar un nuevo contrato con Los Ángeles Lakers. Todo le llegó en un abrir y cerrar de ojos. Así como la madurez en su vida personal.

“He cambiado mucho con respecto al Juan que era en 2019. Entiendo más de la vida, en el pasado escuchaba las críticas de la gente, quería cambiar lo que pensaban de mí, pero ya no me importa. Quiero ser una buena persona y también buen jugador de basquetbol, pero esa no es mi prioridad. Cuando era joven solamente me enfocaba en ser mejor jugador, ya no”, enfatizó el ex seleccionado nacional.

Las puertas de la NBA se le cerraron a Toscano luego de su etapa con el Utah Jazz, situación que le abrió la puerta para llegar a los Capitanes de la CDMX. Jugar en casa siempre es especial, más si lo hace rodeado de integrantes de la franquicia con los que mantiene una amistad.

“Muchas cosas me hicieron venir. Conozco muy bien a Ramón (Díaz), a Orlando (Méndez). Tengo respeto a él como mi veterano. Es mi hermano mayor, además el poder jugar enfrente de mi gente en México. Los Capitanes están haciendo algo muy bueno. Quiero que la NBA tenga un equipo en México”, reflexionó mientras miraba al lente del ‘Diario de los Deportistas’.

Por último, el único mexicano que ha conquistado un anillo de campeón en la NBA aseguró que “quiero seguir compartiendo clínicas con niños, inspirarlos a practicar el deporte y que sigan luchando”.

Si en estos momentos se le cerró la ventaja de la NBA, Juan insiste en poder abrirla de nueva cuenta si logra destacarse en la G-League, así como lo hizo en 2019.





Publicada originalmente en ESTO