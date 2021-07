Las camas de Tokio 2020 no son antisexo: te contamos la verdad de estos muebles

¿Camas anitisexo? Así es como las han llamado en las redes sociales luego de Paul Chelimo, un corredor de fondo estadounidense, especuló en Twitter que las camas no podían soportar a más de una persona y que estaban “destinadas a evitar la intimidad entre los atletas”.

Tras sus declaraciones, las camas fueron nombradas "antisexo", volviéndose tendencia debido a la curiosidad que despertaron en el público.

La pandemia también hizo pensar que dichos muebles había sido fabricados de esa manera para evitar el contacto físico entre deportistas y por consecuencia, los contagios por Covid-19, sin embargo, aquí te decimos cuál es la realidad.

La verdad sale a la luz

Fue gracias a Rhys McClenaghan, un gimnasta de Irlanda, que la información fue calificada como "fake news" (noticias falsas) e incluso subió un video para comprobar que las "camas antisexo" eran un mito.

"Se supone que las camas son 'anti-sexo', si están hechas de cartón, deberían romperse al menor movimiento brutal, dicen. No es cierto, son fake news".

Incluso la grabación fue aprovechada por la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos para de igual forma desmentir la noticia.

Cabe destacar que ésta no es la primera vez que estas camas causan sensación. Su fabricante, la sociedad Airweave, ya explicó en enero de 2020 que las camas estaban diseñadas para soportar hasta 200 kilos.

"Realizamos experimentos, como tirar pesas sobre las camas. (...) Aunque se tumben dos personas en la cama, deberían ser suficientemente fuertes para soportar la carga", aseguró a la AFP un portavoz de la empresa.

Las camas serán recicladas

Se contempla que serán aproximadamente 18 mil camas las que se tendrán en la Villa Olímpica, las cuales se reciclarán una vez que terminen los Juegos.

Dentro de las habitaciones también se utilizarán cortinas opacas para que los deportistas puedan descansar adecuadamente.

La Villa Olímpica está ubicada en Harumi y servirá como casa de los deportistas durante su participación en la justa.

