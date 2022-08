Karla Serrano es de oro: ella es la mexicana que ganó el Campeonato Mundial de Atletismo

La mexicana Karla Ximena Serrano le dio a México la primera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022.

La andarina dominó los 10 mil metros marcha femenil al parar el cronómetro en 46:24.35, tras dejar en el cierre a la japonesa Oyama, quien no cedió tan fácil.

Las japonesas Yanai como Oyama lideraron la prueba con gran ritmo, y en los últimos kilómetros la mexiquense dio alcance y mantuvo una distancia para darles coartarles e intentar atacar.

¡Grande, Karla! 👏



Karla Ximena Serrano 🇲🇽 strikes 10,000m race walk gold for Mexico in 46:24.35!#WorldAthleticsU20 @FMAAmx pic.twitter.com/JDCDFsYG5w — World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2022

Faltando 14 vueltas para culminar la prueba, Serrano logró ponerse al frente del grupo puntero presionando a las asiáticas que no cedían el primer lugar.

Sin embargo, la mexicana cazó a las japonesas y faltando cuatro kilómetros, Ximena Serrano ya peleaba la presea dorada, pero la japonesa Oyama no se rindió y en la última vuelta rebasó a Serrano hizo brillante esfuerzo para arrebatarle el primer lugar.

De esta forma, la marchista mexiquense le dio la primera medalla de oro, sonó el himno nacional y subió a lo más alto la bandera nacional.

ORO PARA MÉXICO 🥇



Karla Ximena Serrano 🇲🇽 crosses the line of the 10,000m race walk in a personal best time of 46:24.35 and brings home the gold!#WorldAthleticsU20 @FMAAmx pic.twitter.com/lXo3KbXbHx — World Athletics (@WorldAthletics) August 5, 2022

