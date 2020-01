La familia olímpica da el último adiós a Carlos Girón

La familia olímpica mexicana llegó a la funeraria para darle el último adiós al medallista olimpico Carlos Girón.

Con las lágrimas a punto de estallar, poco a poco arribaron, tanto deportistas, como jueces, familiares, paralimpicos, para darle el adiós al que consideraron su amigo, su confidente, y quien deja un legado de honestidad en el deporte.

Los hijos de Girón, Silviana y Carlo, agradecieron a la prensa por estar al pendiente de su padre. Ellos manifestaron que ya venía sufriendo de una enfermedad, misma que se le complicó y tuvo el desenlace hasta su muerte.

En la funeraria llegaron arreglos florales de instituciones y conocidos, mientras arribaba la familia olímpica como Daniel Aceves presidente de Medallistas Olímpicos, el paralimpico Juan Ignacio Reyes, los boxeadores Antonio Roldán y Juan Paredes, la ex clavadista Jashia Luna, Jesús Mena, Felipe Tibio Muñoz y el marchista Ernesto Canto.

Todos lamentaron la pérdida de quien fuera su amigo, su confidente, el que les daba consejos y los instaba a cumplir el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos.

Su hijo Carlo, agradeció que estuvieron con mi papá, no ahora sino de siempre. Estamos muy dolidos, pero ya está descansando. No tuvo neumonía como lo manejaron algunos medios, se le complicó una enfermedad que ya traía. Salió un comentario de la Conade, pero no tuvo nada que ver Ana Guevara, de hecho agradecemos la ayuda que nos ha brindado, además de los médicos que se portaron extraordinariamente bien e hicieron todo lo que pudieron»: manifestaron Silviana y Carlo, hijos de Carlos Girón.

Daniel Aceves, presidente de Medallistas Olímpicos de México, lamenta la muerte de Carlos Girón.



Felipe Tibio Muñoz, gran amigo de Girón, agregó: «Fue una gran pérdida para la gente del deporte. Los jóvenes lo buscaban para pedirle consejos y siempre se portó como un gran amigo. Sentimos mucho lo sucedido».