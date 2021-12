La fiesta brava no muere: Diego San Román

“Mientras sigan existiendo nuevas generaciones de toreros y nuevos aficionados. La fiesta brava va a sobrevivir”, fue lo que respondió el aún novillero Diego San Román, en torno a la polémica en que se ve envuelta esta disciplina a raíz de que algunos legisladores buscan eliminarla como parte de los espectáculos que se ofrecen en la capital del país, ya que promueven el maltrato animal.

“Yo respeto a las personas que no les gusta, incluso a las que nos insultan, pero sí me gustaría que esas personas que están en contra de esta bonita fiesta, se acerquen a nosotros para conocer todo lo qué pasa detrás de esto, y que se den cuenta que no sólo se trata de sangre y de matar”, añadió.

El joven queretano, de 25 años, se convertirá en matador de toros el próximo 12 de diciembre, cuando tome la alternativa durante la emblemática Corrida Guadalupana, en la Monumental La Plaza México.

“Me siento contento pero también hay miedo, nervios, incertidumbre, pero la ilusión es la que me mantiene de pie. Es una corrida emblemática y tiene un cartel muy bonito”, dijo.

San Román debutó como novillero y con el pie derecho en 2018, en León, Guanajuato, pues se coronó como triunfador al cortar tres orejas, ahora sumará un logro más importante en su corta trayectoria taurina, lo que representa un sueño hecho realidad.

San Román debutó como novillero y con el pie derecho en 2018 / Laura Lovera | El Sol de México

El año pasado iniciaba su campaña en España, la cual fue suspendida al igual que su actuación en Valencia, pactada para el 13 de marzo cuando comenzaron los primeros casos de Covid-19 en Europa. Solamente alcanzó a torear en Olivenza.

Aunque desde joven se desenvolvió en un ambiente taurino, ya que su padre, Oscar San Román es matador de toros, al principio no pensaba dedicarse a esta profesión, le interesaba el futbol e incluso practicó motocross.

“Prácticamente crecí viendo el capote y la muleta, y a mi papá entrenar. Aunque antes no me gustaba, un día decidí involucrarme de lleno y aquí estamos, la verdad inicié tarde en esto, a los 18 años, hay quienes inician desde los siete”, explicó.

A pesar de eso, Diego creé que ha tenido una vida normal, al igual que muchos jóvenes de su edad, asiste a eventos sociales, pasa momentos familiares y tiene tiempos de esparcimiento, “es un poco complicado, pero trato de mantener un balance, esta profesión requiere de mucho tiempo, dedicación y podría decir que hasta sacrificios”.

Se autodefine como un hombre soñador / Laura Lovera | El Sol de México

Para el próximo matador, el secreto para triunfar en el mundo taurino es la disciplina, “requiere de mucha disciplina, de largas horas de entrenamiento, levantarse temprano, y creo que también va de la mano con la mente, el 99 por ciento lo ocupa la mente”, explicó.

Prueba de ello es su excelente estado físico y buenos hábitos alimenticios, que engloban, ejercicio diario y de fuerza, para poder sostener el capote cuyo peso varía entre los cuatro y seis kilos.

“La parte clave de esto es mantenernos sanos, y eso también se logra con una mente saludable, si nos sentimos débiles o cansados, empezamos a decaer y puede que los resultados no sean los esperados”.

Se autodefine como un hombre soñador y su máximo miedo no es cumplir sus sueños y antes de salir al ruedo, el único ritual que tiene es encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

“Creo que desde que debuté soy una persona diferente, un torero diferente, me siento maduro y cada vez me preparo para hacer una faena perfecta, tanto para mí, como para el espectador”.