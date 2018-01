La leyenda del basquet Kobe Bryant aspira levantar un Oscar

Tras ganar cinco anillos de la NBA, la leyenda del basquet, Kobe Bryant aspira ahora a levantar un Oscar.

Bryant fue nominado este martes con su corto animado "Dear Basketball", en el que el exescolta de los Lakers de Los Ángeles lleva a la pantalla el poema de despedida que publicó en el sitio The Players' Tribune antes de retirarse.

La cinta tiene música de John Williams, el mismo de la mítica banda sonora de Guerra de las Galaxias.

"Querido baloncesto, desde el momento que comencé a enrollar las medias de mi padre y hacer tiros imaginarios para ganar partidos en el Great Western Forum, supe que algo era real: me enamoré de ti...", comienza el texto acompañado con una ilustración como de bosquejo a lápiz.

What?? This is beyond the realm of imagination. It means so much that the @TheAcademy deemed #DearBasketball worthy of contention. Thanks to the genius of @GlenKeanePrd & John Williams for taking my poem to this level. It's an honor to be on this team. #OscarNoms pic.twitter.com/M2joyk9D1V — Kobe Bryant (@kobebryant) 23 de enero de 2018

Bryant, tercer máximo anotador de la historia de la NBA, es recordado por los 81 puntos que marcó ante los Raptors hace 12 años.

Los números de sus camisetas, el 8 y el 24, fueron retirados por los Lakers en una ceremonia el 18 de diciembre.

El corto compite con "Garden Party", "Lou", "Negative Space" y "Revolting Rhymes".

La ceremonia del Óscar se celebra el 4 de marzo en Hollywood.