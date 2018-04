La Liga Nacional de Baloncesto Profesional se consolidó con el ingreso de cuatro equipos más a sus filas.



Tras una campaña soñada, con altibajos pero más aciertos, la LNBP a través de su presidente Sergio Ganem Velázquez, buscará que siga creciendo este proyecto para la siguiente campaña.

“Lo importante no es llegar, es mantenerse, la historia no se compra”, dijo Ganem, quien espera incluir hasta 16 equipos.

“Durango, Torreón, Tampico y Guadalajara se integran al torneo, son plazas muy buenas, le hace mucho bien con orden. Claro que nos gustaría tener más equipos, pero también deseamos llevar todo en orden para que no haya problemas. Queremos transparencia y que estén los mejores jugadores mexicanos”.

Entre los proyectos para la siguiente temporada, primero será continuar con el draft para el apoyo a los jóvenes. E hizo referencia Sergio, en que debutaron 14 novatos, 10 de ellos nacidos en México. Jugaron 120 Mexicanos en total y 84 extranjeros.

“El salto del deporte estudiantil al profesional es grande, pero no tuvimos la respuesta o talento requerido. No ha sido fácil, se hacen filtros, pero no cumplieron algunos las expectativas. Claro que los equipos están con las ganas de desarrollar talentos, pero no vale tener jugadores que no cumplan”.

También comunicó que le apostará al talento de los mexicanos.

“Ojalá algún día tengamos puros mexicanos. Pero tampoco vamos a tener 25 muchachos sirviendo bebidas rehidratantes. Mejor esperamos que en un futuro se disminuya la cantidad de extranjeros. Les pido una disculpa a los jóvenes del draft que no pudieron participar, pero la Liga no puede crecer tanto, por lo que las plazas que se van a aperturar serán con orden, con proyecto”.

Argumentó que la temporada 2017-2018 llegó a 22 millones de personas que vieron los partidos por Facebook y 4.5 millones en televisión de paga.

“Por ello ya estamos trabajando para que haya un circuito profesional de liga femenil, además del serial por el país de la modalidad 3x3. Lo importante es que también ellas tengan su temporada y busquen crecer en todo el territorio. Vamos trabajando para que todo se cumpla, pero también seremos exigentes porque somos una Liga que lo que está haciendo es por el deporte y para el deporte del baloncesto. Sin tener problemas con nadie. Ni con las autoridades deportivas”.