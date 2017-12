La medallista Adriana Jiménez, satisfecha con sus logros en este 2017

Para la subcampeona del mundo en clavados de altura, Adriana Jiménez, el 2017 fue un año de logros, ya que se consolidó como una de las mejores en su disciplina en la plataforma de 20 metros y compite entre la élite mundial; sin embargo, el año casi concluye y no deja de entrenar, por lo que se prepara para subir al podio y conquistar el título.

En 2018, Adriana ya tiene planes, pues en octubre piensa casarse y ya con miras en el retiro, pretende competir por lo menos otros dos años para incursionar en los medios de comunicación, donde le gustaría formar parte de un programa de radio, incluso ser columnista en el Diario de los Deportistas, del cual agradece el inmenso apoyo recibido.

“Este año fui subcampeona del mundo en Budapest, Hungría, se hace cada dos años, en donde todas las actividades acuáticas se enfrentan todas las potencias mundiales, nado sincronizado, clavados, clavados de altura, natación y waterpolo; es la justa más importante para los deportes acuáticos”. Haciendo acto de presencia en la redacción del Diario de los Deportistas, del cual, Adriana agradece por la difusión, la clavadista hizo un corte de caja tras asegurar que se siente orgullosa de haber sido nominada y de ganar recientemente el Premio Nacional de Deportes.

“Para mí fue justo, obviamente no me lo esperaba, no tengo el placer de conocer a Natalia Botello, creo que es una figura muy importante para todos los atletas juveniles, ella tiene una proyección muy grande, ha ganado muchas cosas a su corta edad y qué mejor que sea una mujer. En cuanto al ‘Chicharito’ (Hernández) la verdad no sé qué opinar, no tengo el gusto de conocerlo, pero sé un poco sobre su trayectoria. Para mí es un gusto que sea un ejemplo para los niños de México, se expresa muy bien, ha tenido una vida recta, no sólo se ha preparado bien en el ámbito deportivo, también en lo académico”, platicó la medallista de oro en Abu Dabi.