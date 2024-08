La preparo para la batalla: mamá de Alejandra Estudillo cuenta sobre porque la peina antes de competir

Alejandra Estudillo no solo tiene el cubo rubik como su herramienta para mantener la calma durante las competencias de clavados en las que participa. Cada que salta de la plataforma la acompaña su mamá y su abuela, al menos en espíritu.

La manera de tener cerca a su familia está en su cabeza, literalmente. El cabello es parte esencial de su preparación para saltar desde el trampolín, su mamá la peina y así siente que está a su lado.

“Peinar a Ale es como un sentirme ahí, que está su mamá, que la está como armando para la batalla”, reveló su mamá tras la final de trampolín en la que Alejandra Estudillo terminó en el sexto lugar.

Además, compartió que los peinados y cortes de cabello son esenciales en su vida, vienen de una familia que tiene este oficio.

La peino porque vengo de una familia que de eso vive, mi madre es estilista desde hace 45 años, tiene 74 y sigue trabajando, es nuestra esencia y la forma que ella sabe que estoy yo y está su abuela”, compartió.

Foto: Luis Garduño / Enviado

Alejandra Estudillo no asimila que le pidan fotos y autógrafos en París 2024

A los 19 años, Alejandra Estudillo vive un sueño, como si fuera una rockstar durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Le piden fotos, firmas, algo que jamás imaginó que sucedería.

“Se me hace muy loco, nunca lo había imaginado, aún no me cae el 20, parece que estoy soñando o que estoy en una película”, expresó.

Foto: Luis Garduño / Enviado

La mamá de Ale compartió que este momento es el inicio del sueño. Toda su familia ya tiene el pensamiento en viajar a Los Ángeles 2028.

“Es el inicio del sueño real. Es el despertar y decir lo logramos como familia, Ale es la que sale a la cara, pero los cuatro trabajamos día a día”, aseguró.

Foto: Luis Garduño / Enviado

¿Cómo empezó Ale Estudillo a entrenar clavados?

No hay una historia romántica sobre la razón por la que Ale Estudillo decidió entrenar clavados, todo se limita a que sus padres quisieron inculcarles el deporte a ella y a su hermano.

Ale no se conforma y ya piensa en comenzar el siguiente ciclo olímpico para traer una medalla a su familia y a la delegación mexicana.

Foto: Luis Garduño / Enviado

“Ha habido un gran crecimiento mío como atleta y creo que lo han visto. Obtuve el sexto lugar del mundo, para mí es algo muy bonito, pero tengo que seguir trabajando”, cerró. / Con información de José Ángel Rueda

