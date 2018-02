La presencia de Nadal en el AMT está asegurada

La presencia en el ATP 500 del ídolo español Rafael Nadal, quien actualmente se recupera de una lesión, está ciento por ciento asegurada, sostuvo Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis (AMT).

Durante la presentación de la Pelota de Tenis y el Guaje de Plata, trofeos ya tradicionales para los campeones varonil y femenil, el directivo dejó en claro que no hay ninguna duda de que Nadal asistirá por cuarta ocasión al torneo, que será del 26 de febrero al 3 de marzo, en Acapulco.

“Platicamos breve del tema, nosotros seguimos con las actividades, Rafa Nadal está súper confirmado, tuvimos una plática con sus gente el lunes y todo va viento en popa”, expresó en el evento.

Zurutuza agregó: “Seguimos con las actividades programadas para Rafa, llega el jueves 22, lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que llega a entrenar, no hay ninguna preocupación por parte de nosotros, las cosas van caminando y no vamos a tener ningún inconveniente”.

Sostuvo que también platicó con el estadounidense Sam Querrey, actual campeón del torneo, quien igual le aseguró que estará presente para defender su título en la edición XXV del torneo. (Notimex)