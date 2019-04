Lanzador mexicano de los RedSox se niega a acudir a la Casa Blanca

El pitcher mexicano de los Red So de Boston, Héctor Velázquez informó que no tradicional visita a la Casa Blanca con sus compañeros, donde serán recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En entrevista con Christopher Smith, de MassLive,el serpentinero mencionó que el presidente estadounidense ha hecho comentarios sobre su país natal, que no le agradan a muchos de sus paisanos, por lo que preferiría no causar incomodidad entre sus seguidores.

"Tomé la decisión de no ir porque, como sabemos, el presidente ha dicho muchas cosas sobre México. En México hay muchas personas que son mis fanáticos, que me siguen. Y yo soy de allí. Así que preferiría no ofender a nadie".

Pero Velázquez no es el único que no asistirá, Mookie Betts,Jackie Bradley Jr. y Rafael Devers tampoco acudirán a la reunión a la Casa Blanca, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de mayo.

El lanzador mexicano acumula 5.1 innings picados, incluidas las dos entradas y un tercio que lanzó esta tarde en la derrota de su equipo 3-7 anhelos Athletics de Oakland.