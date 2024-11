“Eres un cag*n”: Lionel Messi y el insultó que hizo a árbitros en el Paraguay vs Argentina

Lionel Messi explotó durante el partido que disputó la selección argentina ante Paraguay, correspondiente a la jornada 11 de las eliminatorias de la Conmebol, tras ofender al árbitro brasileño Anderson Daronco.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en que el futbolista del Inter de Miami se acerca al silbante para agredirlo verbalmente cuando el marcador se encontraba empatado 1-1. Al final, la albiceleste cayó 2-1 en duelo disputado en el estadio Defensores del Chaco.

“Vos sos un cagón, no me estás gustando”, lanzó Messi sin que el silbante mostrara ninguna amonestación por la ofensa.

El choque concluyó con victoria del equipo guaraní gracias a los goles de Antonio Sanabria y Omar Alderete; Argentina se había adelantado con la diana de Lautaro Martínez.

¿Qué dijo Scaloni sobre los insultos de Lionel Messi a los árbitros?

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se quejó del arbitraje al considerar que no fue imparcial durante el compromiso.

En particular, el estratega habló sobre una tarjeta roja que no recibió Alderete después de una falta que le cometió a Messi que ameritaba la segunda amonestación.

“Puedo decir un montón de cosas del arbitraje, pero no tiene sentido porque parecería una excusa. Prefiero no decirlas para que no sean una excusa y la gente no las interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó. Pero para nada tiene que ver en el resultado. Ya está, ya pasó, aprendí mucho de estas cosas, uno parece que mete excusas, pero quiere justificar algo y la gente lo entiende mal”, dijo.

Por lo pronto, Argentina iniciará su preparación para enfrentar a Perú dentro de la duodécima fecha de las eliminatorias de la Conmebol. El duelo que se realizará en el estadio Alberto J. Armando.

