Lista de las y los ganadores Premio Nacional del Deporte 2020

Al pie de la bandera, en la extensión del Campo Militar Marte, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo entrega del Premio Nacional del Deporte. En una ceremonia marcada por el luto tras el sensible fallecimiento de Ernesto Canto, quien perdió la batalla contra el cáncer y que desde la tierra recibió un minuto de aplausos en memoria de sus glorias.

El reconocimiento que entrega el estado mexicano desde hace 45 años reunió a lo mejor del deporte profesional y no profesional, además de aquellas personas que buscan promover el deporte como un bien social.

La ciclista Jessica Salazar, los clavadistas Yahel Castillo y Juan Celaya, algunas representantes de la selección Femenil de Softbol, la tenista Renata Zarazúa, el atleta paralímpico Juan Diego García, los entrenadores Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González, así como la silbante Lucila Venegas, el ex beisbolista Fernando Valenzuela y el Presidente del CMB, recibieron su reconocimiento ante el aplauso de los presentes.

Foto: Cortesía

“Queremos fomentar el deporte profesional de alto rendimiento, lo que ustedes representan, hace un año decidimos apoyar de manera directa a más de 900 deportistas profesionales, deportistas y entrenadores, y ahora se repite ese apoyo. Recibirán una cantidad, recursos económicos para prepararse para que se participe con éxito en las próximas olimpiadas. No fue posible este año, pero sí el año próximo, tener esperanza de que se van a realizar estos Juegos Olímpicos”, señaló el presidente de México.

“Ustedes, que van a recibir estos apoyos, tengan un recurso para seguir entrenando, preparase, no es una beca, es lo que les puede ayudar a tener lo básico en seis meses o un año, que lo administren, que no se requiera la intermediación”, agregó.

Por su parte, Ana Guevara, directora de Conade, animó a los deportistas a no perder sus objetivos de cara a un año tan importante como lo será el 2021:

Foto: Cortesía

“Un año peculiar y trascendente por el Covid, un año en el que debimos tener los Juegos Olímpicos. Hoy seguimos a la espera. Quiero hacer un reconocimiento por su entrega por su dedicación por saber sobrellevar la angustia y desesperación por no saber qué va a pasar”, explicó Guevara.

Finalmente, Jessica Salazar, en un emotivo discurso, dejó claro que el deporte es uno de los tantos caminos que llevan a cumplir los sueños.

“Hablar de deporte es hablar de una de las expresiones humanas, la forma más hermosa de culminar los sueños. Esta no le actividad puede cambiar la vida de las personas. No existe obstáculo, por difícil que parezca que no pueda vencerse”, expresó.