Lo vencí: Paola Espinosa revela que tuvo neumonía a causa del Covid

La clavadista mexicana, Paola Espinosa, reveló a través de sus redes sociales, que se contagió de Covid y tuvo neumonía por complicaciones de la enfermedad.

Sin embargo, con gran felicidad anunció que "después de semanas difíciles en casa, lo vencí (al Covid)".

La deportista relató lo que vivió a causa del coronavirus desde que se hizo la prueba y resultó positiva hasta que se recuperó.

“Tras conocer casos cercanos, me hice el examen, salí positiva y me aislé en casa. Al principio no tenía síntomas, pero conforme pasaban los días, tuve algunas complicaciones que he ido superando, como un cuadro leve de neumonía, que me fue tratada oportunamente y no he tenido mayor complicación al momento”.

Señaló que desde que inició la pandemia siempre fue muy cuidadosa y siguió todas las medidas de prevención, al conocer el resultado se aisló en su casa, donde superó la enfermedad junto con su hija Ivana, quien también se contagió.

“Lo más doloroso era saber que mi hija Ivana también era positiva, pero su amor y el de mi familia me dio la fuerza para salir adelante por ellos".

Por tanto, Paola Espinosa, finalizó su mensaje con unas palabras de fortaleza para todos aquellos que se encuentran en la misma situación, contagiados de coronavirus.

“A quienes padecen esta enfermedad, toda la fuerza. No se rindan. Al personal de salud que lo enfrenta ¡Gracias! y no se den por vencidos. Es tiempo de cuidarnos con medidas extremas de higiene y prevención, por ti, tu familia y por todos, porque a todos nos puede pasar”.