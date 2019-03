Luz Alicia Gordoa, la primera umpire mexicana

Día Internacional de la Mujer

El ser la primera umpire mexicana en formar parte del cuerpo de oficiales que trabajarán en la “ENEOS Samuria Japan Series 2019” que se disputará este fin de semana en Osaka, llevando su talento más allá de territorio nacional, hacen que Luz Alicia Gordoa se remonte unos años atrás y afirme al Diario de los Deportistas con gesto de satisfacción: “es una recompensa por los sacrificios que hemos hecho”.

En mayo del año pasado, la sinaloense se convirtió en la primera mujer umpire en trabajar en un juego oficial de la Liga Mexicana de Beisbol al ser colocada en la tercera base, en el duelo en que los Guerreros de Oaxaca vencieron 10-6 a los Diablos Rojos del México.

Ahora también estará atrás de la antesala, pero a nivel internacional, en la Japan Series 2019 que arranca mañana entre la Selección Mexicana de Beisbol y Japón, en el Kyocera Dome de Osaka.

Deportes AMLO anuncia el regreso de los Algodoneros de Guasave

“Estaremos en Japón, será algo inolvidable. El ser la primera mujer umpire internacional es un gran orgullo, no sólo personal, sino también de Liga Mexicana por todo el apoyo que me han dado. Siempre he pensado que aunque logres algo, hay seguir trabajando; también decirle a la mujer que ‘sí se puede’, que los sueños se cumplen, hay que esforzarte para alcanzarlos”, expresó la nacida en La Cruz, Elota, municipio de Sinaloa, quien añadió: “Empezaré en tercera base, no sé si estaré en home, en cualquier almohadilla que me pongan ahí estaré”.

“El trabajar en una serie internacional es una recompensa por lo que se viene haciendo, el trabajar fuerte día a día, de manera constante, estudiar, todo eso en conjunto te lleva a lograr lo que te propongas. En su momento se pudo haber dicho que esta profesión era única de varones, pero la mujer mexicana demuestra que tiene el talento para también poderla desarrollar”, remarcó con voz firme.

Recordó que el amor por el rey de los deportes se lo inculcó su familia desde muy pequeña al ser de un estado del país en donde se respira al máximo la pelota caliente en cualquier rincón. “el beisbol lo traigo en la sangre”, finalizó.