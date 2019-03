Managers de beisbol hablan de la nueva pelota Franklin

A dos semanas de iniciar la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los managers de los 16 equipos hablaron de la pelota Franklin, que será utilizada por primera vez en el circuito veraniego, pero todavía algunos clubes no han podido jugar con ella.

La LMB celebró por la mañana una reunión de trabajo con managers y gerentes de las 16 novenas, previo al arranque de la temporada el próximo 4 de abril en la Sultana del Norte.

En la junta se expusieron los temas de sistema de competencia, repeticiones integridad del juego, medición de métricas y estadísticas avanzadas, fechas importantes y antidoping.

Al final de la junta la LMB planeó el día de medios con los diferentes manejadores. La idea no era nada mala, lo único que les falló fue lo pequeño del salón de uno de los hoteles que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México.

A DEFENERLO CON TODO

El panameño Roberto Kelly fue el manejador más solicitado, el timonel de los campeones Sultanes de Monterrey de muy buen modo atendió a todos los medios sin importar que algunos no tuvieran conocimiento del beisbol.

“La directiva conformó un gran equipo para buscar de nueva cuenta obtener el título. No será fácil, porque los otros clubes se han armado hasta los dientes como Monclova y Tijuana, Será una temporada muy interesante, sin olvidarnos de las otras novenas”, expresó el panameño, quien dirigirá a los Sultanes por segundo año.

Al opinar sobre la pelota mencionó que sus jugadores le comentaron que se siente más liviana, sin mucho peso. “Tendremos que adaptarnos a ella, pero parece que habrá muchos batazos”.

CAMBIO DE AIRES

Lorenzo Bundy regresa al circuito veraniego, pero ahora con los Generales de Durango, después de manejar a los Pericos de Puebla en el 2018.

“Tenemos un mejor pitcheo, porque hace un año fueron de las mejores ofensivas del circuito. Tratamos de ser más competitivos para poder aspirar a ganar juegos y poder aspirar a calificar”, expresó Bundy, quien fuera coach de los Dodgers hace unos años.

Bundy logró calificar a los playoffs a los Pericos con un equipo plagado de jóvenes. “Los muchachos lucieron muy bien, desgraciadamente perdimos ante los Diablos Rojos, es parte del beisbol. Tengo muy buenos recuerdos de mi estancia en Puebla”.

Consideró que la zona norte estará muy peleado, Monclova, Monterrey Tijuana lucen como favoritos, pero no deben descartar a los otros equipos.

De acuerdo a la pelota. “Ya la ví y me pareció igual que la otra, mis jugadores me comentaron que vuela mucho”.

CONOCE

Ramón Orante, es otro estratega que cambió de aires para esta campaña, hace un año fue parte de los Vaqueros Laguna, un equipo plagado de jóvenes y ahora está en el sur, con los Olmecas de Tabasco, un club con nueva directiva.

“Los resultados no caen del cielo, hay que salir a buscarlos y eso es lo que les trato inculcar a los muchachos. Respeto a la afición y a la casaca”, expresó Orantes, quien mencionó que todavía no ha podido jugar con la pelota Franklin. “Me han dicho que es muy viva, pero no hemos tenido la oportunidad de jugar con ella”.

DE ESTRENO

Roberto Vizcarra ostenta tres títulos en el verano, pero ninguno de ellos en la división norte, por lo que con los Saraperos de Saltillo buscará repetir lo hecho con las novenas del sur como los Tigres de Quintana Roo y Leones de Yucatán. Además es el actual monarca de la Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco.

“Nosotros apenas jugamos con la nueva pelota la noche del martes y se ve que es más ligera, los batazos estuvieron a la orden del día. Tendremos que ajustar el pitcheo, sobre todo mentalizarlos que pueden trabajar con ella. En la temporada lo comprobaremos, pero espero que no vuele tanto”, concluyó el famoso “Chapo”, quien fue uno de los más solicitados..