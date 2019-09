Mariana Arceo, la nueva figura del pentatlón moderno mexicano

Mariana Arceo es la nueva figura del pentatlón moderno mexicano.

Por sus méritos y su entrega, ha conquistado Europa, con muy poco tiempo de haberse convertido en medallista de oro continental en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Sus capacidades han salido a flote en las cinco pruebas del pentatlón, por lo que está en un buen nivel, preparándose para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Comentó vía telefónica desde Budapest, donde ganó el oro junto con Mayan Oliver en el campeonato Mundial de Pentatlón Moderno: “Me quedo todavía en Europa, ya que tengo que esperar a que terminen las competencias. Me espera el día 14 un Abierto en Polonia y después haré un campamento de una semana en España, en lo que mi entrenador (Sergio Escalante) toma un curso de capacitación en España”.

Deportes Paola Espinosa con la mira puesta en Tokio 2020

Mariana tiene previsto regresar a México el día 25 del presente y continuar con su preparación olímpica, “Estoy muy contenta de poder superar esta competencia después de Juegos Panamericanos. La verdad que no tenía contemplado hacer el relevo de rama, ya que nunca me habían considerado. Regularmente hacía el relevo mixto, pero esta vez mi federación, junto con el entrenador, acordaron que sería bueno probarme en este relevo y bueno, me avisaron la noche antes de competir”.

Pese a su sorpresa aceptó el reto y afortunadamente alcanzaron el primer lugar, “No me interpuse a esa decisión, ya que me encanta competir. Gracias a ellos salió una medalla histórica”.

PND

“Esta fue una medalla histórica en la rama femenil. Desde 1998 México no se subía a un podio en un Campeonato Mundial de Primera Fuerza. Ojalá que con estas dos medallas históricas pueda postularme para el Premio Nacional del Deporte, que siempre he soñado”, dijo Arceo.