Martha Higareda y Karla Souza pagaron viaje de clavadistas mexicanos a Mundial en Berlín

El clavadista Diego Balleza quien hace una semana junto con Randal Willars se colgaron la presea de bronce en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados que se desarrolló en Berlín, reveló en entrevista para Claro Sports, que las actrices Martha Higareda y Karla Souza ayudaron económicamente a los clavadistas para su viaje.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda. Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín, porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria, hacia Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza”, confesó.

Te podría interesar: Adiós, América y Toluca: la MLS echa a otros dos equipos mexicanos de la Leagues Cup

Incluso ambas actrices comentaron en redes sociales una foto que subió Balleza celebrando el bronce de la competencia.

"Muchísimas felicidades Diego! Que orgullo tan Grande para todos los mexicanos!" y "Bravo eso es todo!!!!!", fueron los comentarios que hicieron Higareda y Souza respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Balleza Isaias (@diegoballezaoficial)

El regiomontano manifestó que las actrices fueron parte fundamental en la obtención de esa medalla, ya que gracias a ellas lograron hacer el viaje, pero no solo las artistas ayudaron, el cónsul de Bulgaria hizo aportes para los viajes de ambos competidores para que pudieran llegar a Berlín.

Deportes ¡Orgullo mexicano! Andrea Becerra gana la plata en el Mundial de Tiro con Arco

Los deportistas se quedaron con la presea de bronce en clavados, detrás de los chinos, Hao Yang y Junjie Lian y de los australianos Cassiel Rousseau y Dominic Bedgood.

Ante los problemas que viven los atletas de deportes acuáticos, Diego Balleza confesó que en algún momento le gustaría formar parte de la burocracia con un cargo en el Instituto del Deporte de Nuevo León.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Mi mayor meta de Juegos Olímpicos, aparte, es ser director de mi estado en el deporte, ser director del INDE, ya he decretado a mucho, a mis exdirectores del estado, siempre he querido ser director de INDE”.

Publicado originalmente en ESTO