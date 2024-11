Max Verstappen acaricia el tricampeonato de F1 tras remontar en el GP de Brasil

Max Verstappen está muy cerca de conseguir el tetracampeonato de piloto en la Fórmula 1, después de una remontada épica en el Gran Premio de Brasil en medio de una intensa lluvia.

“Mad Max” ganó los 25 puntos por la victoria más uno extra por quedarse con la vuelta rápida. En total, Verstappen llegó a 393 unidades para afianzarse en la punta del campeonato de pilotos. Mientras, su más cercano perseguidor, Lando Norris, concluyó sexto, lo que lo deja a 62 puntos del de Red Bull.

Quedan tres carreras más para culminar la temporada 2024 de la Fórmula Uno: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con un total de 86 puntos por disputarse.

Por lo tanto, a Max Verstappen le bastaría quedar por encima de Norris en el Gran Premio de la “Ciudad de Pecado” o concluir ese fin de semana con un margen de 60 unidades para adjudicarse el tetracampeonato.

Si Lando Norris gana el Gran Premio de Las Vegas, la batalla se extendería por lo menos a la carrera en Qatar donde la competencia por el título podría tomar tintes dramáticos que esa sede tendrá el último sprint de la temporada. Es decir, habrán más puntos disponibles que podrían ser de utilidad al británico en sus aspiraciones.

De conseguir su cuarto campeonato. Max Verstappen igualaría a Sebastian Vettel y Alain Prost, y delante de él solamente quedarían Juan Manuel Fangio con cinco, así como Lewis Hamilton y Michael Schumacher con siete.

Asimismo, Sergio Pérez permanece en el octavo puesto de la clasificación con 151 puntos, donde parece que terminará la temporada. Lewis Hamilton y George Russell lucen lejanos de acuerdo al rendimiento reciente con 190 y 191 unidades. Mientras que por debajo del mexicano Fernando Alonso solamente suma 62.

Sergio Checo Pérez terminó el GP de Brasil en el lugar 11. Foto: Reuters

Fue un desastre total, dice Checo Pérez sobre el GP de Brasil

El mexicano terminó en el lugar 11 en Interlagos, por lo que no alcanzó a sumar puntos y se aleja cada vez más de los Mercedes.

“Fue un desastre porque en ese momento no sabíamos que podíamos cambiar los neumáticos hasta el último momento y no hubo tiempo de cambiarlos y empezamos la carrera con los neumáticos muy fríos y como no había nadie delante de mí, arranqué y me metí en un agujero de agua. Así que la salida fue un desastre total”, dijo a los medios de comunicación tras concluir la carrera en Sao Paulo.

“Estábamos progresando y luego, por desgracia, entramos en boxes con bandera roja. En el reinicio la visibilidad era cero, pero estábamos haciendo algunos progresos. Llegamos hasta Liam Lawson y luego acabamos tocándonos un poco en la curva uno y luego me fui recto en la curva cuatro perdiendo la posición con Lewis Hamilton. Fue un desastre total”, apuntó el mexicano, Sergio Pérez

Para el mexicano, la verdadera sorpresa fue que la Federación Internacional del Automóvil (FIA), permitió llevar a cabo la carrera en Brasil con la intensa lluvia en todo momento. Misma que provocó hasta cinco abandonos por las condiciones de la pista.

“Sí, estaba muy complicado en algunos puntos de la carrera, fue súper complicado, especialmente cuando empezó a llover muy fuerte. La visibilidad era cero totalmente, absolutamente cero, en ninguna parte del circuito, la sorpresa es que estuvimos corriendo en esas condiciones”, agregó.

McLaren se acerca al Campeonato de Constructores

Si bien los pilotos de McLaren no tuvieron el mejor rendimiento en el Circuito Internacional de Interlagos, fue suficiente para abrir un poco más la diferencia en el campeonato de pilotos.

Los británicos aprovecharon que por parte de Ferraro solamente sumó Charles Leclerc, ante el abandono de Carlos Sainz. Mientras que aunque Red Bull obtuvo 26 puntos gracias a Max Verstappen, Sergio Pérez se fue en blanco al culminar 11.

McLaren tiene ahora 593 puntos totales en el primer lugar del campeonato de constructores. Ferrari le sigue con 557, Red Bull en tercero con 544 y Mercedes llegó a 382.

