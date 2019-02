Me siento mejor que el año pasado, reveló el golfista Tiger Woods

El golfista estadounidense Tiger Woods afirmó este miércoles que el 2019 se proyecta como una mejor temporada en su carrera a diferencia del desconcierto que vivió el año pasado.



"No hay comparación con el año pasado, en realidad no sabía cuál iba a ser el futuro del golf para mí, acabo de empezar esta temporada, estoy tratando de organizar las cosas, me siento mejor que el año pasado", dijo Woods en conferencia de prensa en el club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México.

El ganador de 14 torneos 'major' es la mayor atracción del World Golf Championship-México Championship, su tercer torneo del 2019.

Ver esta publicación en Instagram Congrats to J.B. Holmes on being the @genesisopen champion. Thanks to my @tgrliveevents team, all the volunteers and fans for making this event at Riv so special each year. I appreciate all of the support for my @tgrfound. Una publicación compartida por Tiger Woods (@tigerwoods) el 17 de Feb de 2019 a las 7:12 PST



"Me siento orgulloso de participar en estos grandes eventos porque estoy compitiendo con los mejores jugadores y mi récord ha sido positivo", afirmó Woods, ganador en siete ocasiones del WGC.



El golfista estadounidense de 43 años señaló que tratará de agendar con mayor anticipación su calendario de competencias para estar aún mejor preparado.



Woods hizo su debut este año en San Diego, donde logró una ronda final de 67 para terminar empatado en la vigésima posición.

Ver esta publicación en Instagram @brysondechambeau gets a little technical when explaining the new @bridgestonegolf e12 balls. Let me translate. Check out the new spot about the new Active Acceleration Mantle in the e12. Available this Friday. #1BallFitterInGolf Una publicación compartida por Tiger Woods (@tigerwoods) el 13 de Feb de 2019 a las 1:03 PST



Una semana antes del WGC-México Championship compitió en Los Ángeles, donde concluyó decimoquinto.



Con la ausencia del británico Justin Rose, actual número uno de la clasificación, nueve de los diez mejores golfistas del mundo buscarán hacer frente a la arrolladora presencia de la estrella estadounidense en México.



El desafío para los participantes de la tercera edición del WGC-México Championship será jugar a 2 mil 240 metros de altitud sobre el nivel del mar. En estas condiciones los golfistas necesitan pegarle a la bola con mayor fuerza para poder elevarla más.



"Hay mucha resistencia, la pelota no vuela como uno espera, necesito averiguar, necesito conocer más el campo. La práctica de ayer fue interesante pero necesito saber más, ese va ser el reto porque estos 'greens' son sumamente difíciles", agregó Woods.

Ver esta publicación en Instagram In Australia for @presidentscup prep! It’s an honor to be chosen Captain of the 2019 American Team. Una publicación compartida por Tiger Woods (@tigerwoods) el 5 de Dic de 2018 a las 11:06 PST



Y reconoció que será una semana larga en la cual necesitará recuperarse física y mentalmente porque México representa el punto de partida para el resto de la temporada.



"Estoy tratando de entender qué tanto jugar, qué tanto es demasiado y qué tanto es suficiente y al final de cuenta el estar listo para los torneos de abril y ser competitivo", concluyó.