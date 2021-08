¡Medalla de oro para México y récord mundial! En los 1500 mts

La mexicana Mónica Olivia Rodríguez y su guía, Kevin Aguilar, se coronaron campeones paralímpicos en los Juegos de Tokio en la prueba de 1500, clase T11, de discapacitados visuales, en los que además pulverizaron el récord del mundo.

Mónica y Kevin dominaron la carrera desde el principio y, con autoridad, llegaron a meta en un tiempo de 4:37.40, seguidos a más de tres segundos por la pareja sudafricana formada por Louzanne Coetzee y Erasmus Badenhorst, que fueron plata. El bronce se lo llevó la keniana Nancy Chelangat y su guía Geoffrey Kiplangat Rotich.

🚨 #ÚltimaHora 🚨 | La velocista Mónica Rodríguez y su guía consiguieron la medalla de oro 🥇 número 100 para México en #Paralympics.



🔗 https://t.co/tFuyXhonDS



📷: Reuters pic.twitter.com/qDJ5fRv4z7 — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 30, 2021

"He corrido muy segura, decidida y fuerte. Me he sentido bastante bien y ahora tras la victoria me faltan las palabras para expresar lo que siento. Me visualicé logrando la victoria porque los últimos entrenamientos fueron bastante buenos y no terminé rendida como otras veces", dijo la atleta de Jalisco de 32 años.

Deportes Fabiola Ramírez gana primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos

Mónica, que perdió la visión como resultado del retinoblastoma, una forma de cáncer que afecta la retina, se consagra en Tokio con esta medalla que se une al triunfo que obtuvo en el Mundial de Dubai de 2019 en la misma categoría.

El triunfo sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio llegó, además, acompañado de récord del mundo, puesto que el tiempo registrado en meta de 4:37.40 mejora el obtenido (4:38.92) por la china Jin Zheng en los Juegos de Río de Janeiro.

La medalla de Mónica Rodríguez y Kevin Aguilar supone la número cien de México en los Juegos Paralímpicos.