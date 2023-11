Medallista peruano rechaza homenaje del alcalde que le negó apoyo: el esfuerzo fue sólo mío

El ganador de la medalla de bronce en la prueba de catonaje de los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, Eriberto Gutiérrez, reclamó la falta de apoyo que recibió por parte del alcalde de Abancay, Raúl Peña, durante una ceremonia que se hizo en dicho municipio para homenajearlo.

“Mi nombre es Eriberto Gutiérrez, deportista de la Selección Nacional de canotaje y me parece irónico recibir un reconocimiento cuando el esfuerzo fue solo mío. Señor alcalde, en su momento, me negó el apoyo”, dijo el deportista, dirigiéndose al alcalde de Abancay, Raúl Peña.

Te podría interesar: Asaltan la casa de Bruna Biancardi, madre de la bebé recién nacida de Neymar

Durante la ceremonia del 149 aniversario del municipio de Abancay, el alcalde Raúl Peña le entregó al atleta una medalla y un diploma por su desempeño en los Juegos Panamericanos.

Futbol Apuñalan a un aficionado del PSG en Milán antes del partido de la Champions League

Luego de subir al estrado y reclamar la falta de apoyo que recibió por parte del funcionario peruano, el atleta procedió a quitarse la medalla del cuello para dejarla en el suelo junto con el diploma que le otorgó al alcalde, para finalmente salir de la celebración.

En sus redes sociales, el deportista aseguró que el alcalde le negó el apoyo para poder competir en la justa que se llevó a cabo en Chile y con la que regresó con una medalla de bronce.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

"Lo que tenía que decir en cara del alcalde y se lo dije. Me negó su apoyo cuando más lo necesitaba. Aun necesito de patrocinios pero ahora se que no es con la Municipalidad de Abancay", agregó.

Un insulto al deportista que nos trajo una medalla de los #Panamericanos2023. Y en línea con el desprecio que tantas veces mostraron desde la MuniAbancay y @GoreApurimac al deportista cuando tantas veces le cerraron la puerta y negaron apoyo cuando se preparaba para competir 2/3 pic.twitter.com/KrKlSlNplT — Colectivo Todas Las Sangres Abancay (@CTLSabancay) November 4, 2023

Por su parte, la atlela peruana Kimberly García, que también llevó al país dos medallas luego de participar en los Juegos Panamericanos, apoyó el reclamo que hizo Gutiérrez.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Hemos tocado puertas y nos han negado en la cara. Es fácil conseguir un resultado, darte una medalla, que, para ellos, es suficiente, porque no saben qué hay detrás: inversión económica, sacrificios, entrenamientos. No saben qué ha podido pasar para poder lograr esa medalla. Entonces, ir y dar un diploma no significa nada, qué bueno que lo haya hecho, porque no es justo para él”, dijo la deportista a medios de comunicación peruanos.