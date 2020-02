México busca su pase a la final de la Serie del Caribe

Benjamín Gil no se equivocó al darle la pelota al novel pitcher zurdo Édgar Torres, al lanzar pelota de un hit durante siete entradas con dos tercios, el emergente Ramiro Peña conectó cuadrangular de dos carreras y la novena de los Tomateros de Culiacán blanqueó por pizarra de 4-0 a los Vaqueros de Montería en la quinta y última jornada de la Serie del Caribe que se celebra en San Juan de Puerto Rico.

Torres fue tomado como refuerzo de los Venados de Mazatlán, después que pintar de blanco a los guindas el domingo 26 de enero, y de esta manera permitió a su equipo empatar la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

El zurdo de 23 años no desentonó con su labor, apenas toleró un imparable y fue del segundo enemigo que enfrentó Brallan Pérez al jardín de la derecha, pero Torres lo sorprendió fuera de la primera colchoneta para el tercer out de primer capítulo. Después retiró a sus siguientes once rivales, hasta que obsequió boleto gratis a José Brizuela con uno fuera en el quinto episodio.

Édgar terminó con una seguidilla de 10 retirados en orden y completó su labor con seis ponches y ningún colombiano logró pisar la segunda colchoneta. Los últimos cuatro outs, corrieron a cargo de Mario Meza, quien borró la mala salida del martes ante Venezuela y que esas tres carreras que aceptó, evitaron que la novena mexicana amarrara el primer luger por encima de dominicanos y venezolanos.

Edison Frías mantuvo en cero a los Tomateros que fueron locales, pero en el quinto capítulo vino a menos. Juan Carlos “Haper” Gamboa abrió con sencillo, Christian Zazueta abanicó la brisa por segunda ocasión en el juego, José Chávez dio un fuerte batazo por la inicial, que apenas desvió el primera base y Gamboa llegó hasta el tercer cojín. Chávez aprovechó un lanzamiento descontrolado para anclar en la intermedia y tras propinar chocolate a Ricardo Valenzuela, vino otro wildpitch que permitió anotar a Gamboa. Rico Noel respondió con indiscutible productor.

Para la fatídica séptima entrada, el propio “Haper” comenzó el ataque con doblete y anotó con el bambinazo del emergente Ramiro Peña para poner cifras definitivas al encuentro.

México (Tomateros de Culiacán) jugará este día la ronda de semifinales a partir de las 12:30 horas, su rival podría ser Dominicana o Venezuela.