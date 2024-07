México debuta en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este domingo, 28 de julio, la delegación mexicana debuto como parte de la fase de clasificación en gimnasia artística, presentando a Moreno junto con nombres como Ahtziri Sandoval o Natalia Escalera, en la búsqueda de avanzar en estos Juegos Olímpicos de París 2024.

Alexa Moreno se cayó en la viga de equilibrio de los Juegos Olímpicos París 2024 cuando cumplía con la cuarta y última rotación de la clasificación-subdivisión 1 dentro de la modalidad del All-Around de la Gimnasia Artística que se desarrolla en las instalaciones de la Bercy Arena.

La máxima exponente mexicana de la Gimnasia Artística se jugó el todo por el todo en la que pudo ser su última prueba olímpica cuando subió a la barra, que apenas cuenta con 10 centímetros de ancho y después de hacer un mortal hacia al frente que libró de buena manera siguió su rutina con giros hacia atrás, completó dos que encendieron al público, pero en el tercero quedó sin espacio y cayó a la colchoneta

Más que lamentarse o incluso llorar por lo sucedido, la bajacaliforniana se quedó unos instantes sentada con la sonrisa de oreja a oreja para dejar en claro que se trató de una caída por intentar algo diferente en el último aparato de su rutina y por supuesto también significó que disfrutó a tope su tercera participación en unos Juegos Olímpicos.

La gimnasta tricolor dejó muestra de su carisma, pero también de su compromiso una vez que se levantó, se sacudió y volvió a subir a la viga para completar su actuación por lo que de inmediato quedó descartada alguna lesión o inconveniente, mismo que sí presentó su compatriota Natalia Escalera.

La propia Alexa Moreno reconoció que en la viga de equilibrio intento algo nunca hecho en sus pasadas participaciones olímpicas y como en el calentamiento le salió bien la ejecución se la jugó, aunque lamentablemente terminó en el piso para no tener la clasificación deseada.

“Un poco frustrada, tomé algunas decisiones que no estoy tan segura de que hubieran sido las mejores decisiones, pero no sabía si me iba a arrepentir no internarlo, la caída probable venia con la intención de hacer algo diferente, una línea diferente”, manifestó la gimnasta mexicana, quien sufrió una penalización y alcanzó una calificación de 11.200 puntos por lo hecho en la barra de equilibrio.

Por otro lado, Natalia Escalera no participará la rotación por una lesión apenas concluyó su rutina en las barras asimétricas, la gimnasta Natalia Escalera se soltó a llorar, la mezcla de sentimientos la retrataba triste, molesta, pero también orgullosa, por haber sacado las fuerzas para participar al menos en una prueba, a pesar de que una lesión que sufrió un día antes de su debut le impidió participar en la rotación completa del All-Around de los Juegos Olímpicos de París 2024.