México gana medalla de oro en rifle de aire mixto

Barranquilla.-La juventud no fue impedimento para que México ganara la medalla de oro a Cuba en rifle de aire mixto, en final cardiaca que se definió en el último disparo y con ello el titulo centroamericano para Gabriela Martínez y Edson Ramírez.



En una prueba donde los cubanos trataban de intimidar a los jóvenes mexicanos, quienes a sus 18 años compiten por primera vez en unos Juegos Centroamericanos, la experiencia no fue superior a la calidad y la dupla hizo valer la calidad de cada uno de sus tiros.La medalla fue conseguida con 488.1 unidades. La plata para la dupla cubana con 488.0 y el bronce para los representantes de El Salvador, con 422.9 puntos. Edson Ramírez se va de Barranquilla como triple campeón centroamericano después de haberse coronado en Rifle de aire 10 metros varonil individual y por equipos, mientras que Gabriela Martínez es doble campeona centroamericana, al tener el título en Rifle de aire 10 metros femenil individual y una plata por equipos.

Para Gabriela Martínez, quien además impuso marca de los juegos en individual femenil, esta competencia ha sido fructífera para ella, además de divertirse por ser sus primeros Centroamericanos vino con la mentalidad de ganar.“Gracias a Dios me ha ido muy bien, tengo dos oros y una plata, la calve para estos éxitos es la familia, los entrenadores, también el entrenamiento, la dedicación, la disciplina que uno tiene, la determinación y la visualización de cómo te quieres ver en un futuro.

“Atrás de nosotros estaban los cubanos gritando que tienen mucho tiempo, experiencia, que nosotros somos los novatos, querían distraernos, pero al final, ellos fueron los que se distrajeron”, indicó.

Edson se convirtió en triple campeón centroamericano, imponiéndose a un equipo cubano experimentado, demostrando que a su corta edad puede tener una concentración de acero que no le hace errar disparos en momentos decisivos.

“Es mi tercer oro de muchos que están por venir. A veces la experiencia no te sirve de nada si no sabes controlar los nervios y la emoción en el momento preciso del disparo. La calve del éxito es ser constante, saber cómo actuar en la hora cero, darlo todo y no quedarse con nada”, puntualizó.





Alejandra Zavala prepara su debut en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.





La mexicana Alejandra Zavala se reportó lista para su debut en el clasificatorio de los 25 metros pistola precisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Zavala Vázquez, cuarto lugar en los pasados Juegos Olímpicos Río, aseguró que se siente muy fuertede comenzar la competencia en el Club de Tiro y Caza.

A la competencia se inscribieron 20 tiradoras, incluyendo a Zavala, y a las también mexicanas Rosa Zúñiga y Karen Quezada, la promesa en este deporte.

La colombiana Amanda Mondol, por ser local, las cubanas Sheyla González y Laina Pérez, así como la dominicana Rudilenny Gómez, surgen como rivales a vencer.

“Estoy muy contenta y feliz de ya comenzar la actividad, sobre todo teniendo el gran orgullo de haber sido la abanderada de México de estos Juegos en la ceremonia de inauguración que fue increíble, ser los primeros en el desfile y poder estar con la bandera, jamás lo olvidaré”

Para finalizar, comentó que “lo más importante ahora son las competencias, debo estar muy concentrada, de algo estoy segura, será emocionante para los fans”.