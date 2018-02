México invertirá 250 mdp para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Para la delegación que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, México podría gastar un aproximado de 250 millones de pesos con los deportistas y la delegación que asistirá a Barranquilla.

Esto desde la preparación que inició el año pasado y hasta el día en que quede integrada la delegación donde además estarán incluidos el cuerpo médico, entrenadores, fisiatras, metodólogos y federativos.

Hasta el momento ya se tiene presupuestado el traslado de los deportistas a Colombia, así como de la villa y los lugares donde quedarán hospedados que será de 17 millones de pesos. Mismos que deberá depositar la CONADE para saldar el primer pendiente para la fiesta caribeña que se llevará a cabo del 19 de julio al 3 de agosto del presente.

RETO

El reto para la delegación es superar lo logrado en Veracruz 2014, donde México quedó en el segundo lugar al ganar 115 preseas de oro. Mientras que el primer lugar fue para Cuba con 123. Tercero quedó Colombia con 79.

Aquí tuvieron participación 713 atletas, 387 hombres y 326 mujeres, que disputaron 422 pruebas.

Para Veracruz, se invirtió anualmente 26 millones en los deportistas. El presupuesto fue de 600 millones, con una población de competidores mayor.

La justa tuvo un costo aproximado de 3 mil 500 millones de pesos para toda la logística, así como de la reparación de los escenarios deportivos.

JEFES DE MISIÓN

Tras las reuniones que se han llevado a cabo con la Jefa de Misión, Maryjose Alcalá y las federaciones nacionales, se estableció que la delegación se integrará con los mejores competidores que puedan tener aspiraciones de ser protagonistas.

“Buscamos que los deportistas tengan todos los elementos y las herramientas para que logren un excelente resultado. Pero ellos también tienen que cumplir con su disciplina, con todos los lineamientos ya que el reto principal será ganarle a Colombia y a Cuba”, dijo Maryjose.

Medallista mundial en plataforma en Roma 1994, platicó que México tiene varios años trabajando duro para ser el principal exponente de los Centroamericanos. “Lo que tenemos que hacer es no bajar del segundo lugar. No debemos perder nunca la comunicación y buscaremos solucionarles los problemas que se les presenten con sus federaciones. No sería un fracaso un tercer o cuarto lugar. Pero no se está pensando en eso, sino quedar en primero o segundo sitio”.

Hasta el momento, agregó que hay 252 clasificados, de ellos 129 son hombres y 124 mujeres de 21 deportes.

“Pero será hasta finales del mes de marzo cuando se dé la lista oficial. Aunque hay pruebas como de atletismo a las que se esperará hasta junio. Y debemos esperar hasta ese momento porque puede haber lesionados o que ya no puedan asistir. Entonces deberemos buscar otras opciones, pero no escatimamos una delegación de más de 700 deportistas y 800 con la gente de pantalón largo”.

Maryjose Alcalá comunicó que tras las reuniones con los federativos, se han ido despejando las dudas que tendrían. “Somos sus aliados de las federaciones, por lo que se deben preocupar más en seleccionar bien a sus deportistas para pelearle a los países que estarán buscando ganarle a México. Para ello hemos estado haciendo proyecciones para poder pagar anticipos en algunos vuelos que van directos de México-Barranquilla, y otros México-Bogotá y de ahí ver la logística para el traslado hacia Barranquilla. Pero ya casi está resuelto”. Agregó que se tiene una proyección para competir en 469 pruebas.

“De ahí que México podría estar entre 93 y 110 oros. Con ello podemos estar pensando en quedar en segundo lugar y pelear el primero”. Hoy continuarán las pláticas con las federaciones nacionales en el COM.