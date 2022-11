México pierde en el Mundial y con la afición: las reacciones por la derrota en Qatar 2022

México ganó el partido de este miércoles contra Arabia Saudita con un marcador 2-1, sin embargo, no le alcanzó para pasar a octavos de final, por lo que fue eliminado del mundial. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, aunque habían esperanzas de que la Selección Mexicana pudiera avanzar, no sucedió así, y varios personajes lo han lamentado.

El Presidente, López Obrador, felicitó al equipo por dar momentos de alegría y esperanza.

Felicidades a la Selección, en particular por el juego de hoy que nos dio momentos de alegría y esperanza. ¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en los Memoriales de Culhuacán: "En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan". — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2022

El vocalista de Zoé estuvo publicando constantemente sus reacciones a lo largo del partido.

Bien jugado!! Asi era!!🙏🏼 — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 30, 2022

La conductora de televisión Vanessa Huppenkothen dijo sentirse decepcionada.

Me rompiste el corazón… otra vez — Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) November 30, 2022

David Faitelson y José Ramón Fernández también publicaron en Twitter su tristeza.

México reaccionó en el último partido. Demasiado tarde. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 30, 2022

Muy pero muy pero muy cerca México, qué lástima…

Felicidades a @miseleccionmx hoy jugaron como se debe de jugar. #MexicoVsSaudi #Qatar2022 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 30, 2022

Lucerito, la cantante mexicana, no podía creer que la Selección fuera eliminada.

No lo puedo creer nooooooooo 😰 — Lucero (@LuceroMexico) November 30, 2022

Otros famosos que expresaron su decepción fueron Danna Paola, Elan y Alejandro Sanz.

NOOOOOOO MAAAAAAAAAMEEEEEEEESSSS!!!! 🇲🇽 😭😭😭😭😭 — Danna Paola (@dannapaola) November 30, 2022

Fue un gran partido.



Así es esto. Así es el fútbol.



GRACIAS @miseleccionmx 🇲🇽❤️ — Elán (@_elan_) November 30, 2022

México de mi corazón. 👏🏼👏🏼👏🏼 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) November 30, 2022

La narradora deportiva, Majo González dijo que la Federación Mexicana de Fútbol debía tendría que tomar apuntes después de la actuación de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Esto tiene que retumbar en lo más profundo de la estructura del futbol mexicano y la federación. A ver si dentro de lo malo, sale algo bueno — Majo González (@MajolaB) November 30, 2022

MEMO OCHOA TENÍA QUE SACAR ESA, UNA, LA ÚNICA DEL DÍA!!!! — Sergio Dipp (@SergioADippW) November 30, 2022