Mississippi prohibirá a mujeres trans competir en equipos deportivos femeninos

El estado de Mississipi, en Estados Unidos, alista una polémica ley que prohibirá a mujeres transgénero en participar en ligas y equipos deportivos integrados por mujeres.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), el gobernador republicano, Tate Reeves, planea aprobar la ley en los próximos días la cual ya tiene el visto bueno en la legislatura local de su estado.

“Firmaré nuestro proyecto de ley para proteger a las niñas de ser obligadas a competir con hombres biológicos por oportunidades atléticas”, advirtió el gobernador en su cuenta de Twitter.

"Firmaré nuestro proyecto de ley para proteger a las niñas de ser obligadas a competir con hombres biológicos por oportunidades atléticas"



El proyecto prohíbe a las atletas transgénero competir en equipos de mujeres en cualquier escuela y universidad del estado.

El proyecto prohíbe a las atletas transgénero competir en equipos de mujeres en cualquier escuela y universidad del estado. De aprobarse, Mississippi sería el primer estado de la unión americana que limitaría las carreras profesionales de esta minoría.

Según AP, se trata de una respuesta por parte de legisladores conservadores a una orden ejecutiva de Joe Biden que prohíbe la discriminación basada en el género de las personas en escuelas.

La organización Campaña de los Derechos Humanos (Human Rights Campaign), advierte que hay más proyectos de ley a punto de aprobarse en todo el país por lo que pide ayuda de la ciudadanía para sumar voces en contra.

"Ahora mismo, estamos rastreando leyes en legislaturas estatales de todo el país y muchas de ellas están atentando contra los derechos y la dignidad de las personas transgénero, especialmente nuestra generación transgénero", indicó la organización.

La organización pidió ayuda de la ciudadanía para sumar voces en contra de estos proyectos de ley.



Sign on to our grassroots team and we'll send you alerts, wherever you live, to start fighting back. https://t.co/coyz7Wt5ph — Human Rights Campaign (@HRC) March 3, 2021

