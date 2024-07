Natalia Escalera fue ovacionada por competir con un ligamento roto en Juegos Olímpicos

París.- Apenas concluyó su rutina en las barras asimétricas, la gimnasta Natalia Escalera se soltó a llorar, la mezcla de sentimientos la retrataba triste, molesta, pero también orgullosa, por haber sacado las fuerzas para participar al menos en una prueba, a pesar de que una lesión que sufrió un día antes de su debut le impidió participar en la rotación completa del All-Around de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Deportes París 2024: ¿Por qué el mexicano Miguel de Lara fue descalificado en los 100m pecho?

La gimnasta nacida en Ensenada se perdió las pruebas de piso, salto y viga debido a una lesión de ligamento plantar de su pierna izquierda, sin embargo, apostó todo para competir en la prueba de barras asimétricas, para dejar un registro de que ninguna adversidad frustró su sueño de participar en los Juegos Olímpicos.

La gimnasta de 22 años arrancó los aplausos de la grada al dejar una de las imágenes de la justa. Escalera logró con éxito su aterrizaje y de inmediato se fue a sentar, visiblemente dolorida. Su entrenador Pavel Oseguera llegó para ayudarla y ambos se fundieron en un abrazo. Natalia no pudo contener las lágrimas y tuvo que ser auxiliada para salir de la zona, al no poder apoyar su pierna. Su imagen fue proyectada en las pantallas, lo cual dio paso a un emotivo homenaje por parte del público presente en la Berci Arena. Con todo y la lesión, la mexicana registró una puntuación de 12.800, para colocarse como la mejor mexicana en el aparato.

¿QUÉ LE PASÓ A NATALIA ESCALERA Y POR QUÉ NO PUDO COMPETIR EN PARÍS 2024?



A través de sus redes sociales, la atleta explicó el por qué de su ausencia.

“Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mipierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también. Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso ME VOY A PRESENTAR EN BARRAS!”, dijo.

Pese a todo, Natalia acompañó a sus compañeras para darles ánimos en cada uno de los aparatos. La gimnasta, sin embargo, se veía notablemente adolorida, al no poder apoyar bien su pierna.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe porque hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final!

Gracias por todo su amor y apoyo hacia mí a pesar de este tipo de situaciones. Es gimnasia y estas cosas pasan, a lo mejor no en el momento que nos hubiera encantado pero dios me está dando la oportunidad hoy de vivir la experiencia y vivir mis primeros juegos olímpicos aunque sea de una manera diferente y eso es de agradecer!”, agregó Natalia.