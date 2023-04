NBA abre investigación contra Mavericks por dejar a sus estrellas en la banca

A la NBA no tomó con buenos ojos la forma en que los Dallas Mavericks quedaron eliminados de la temporada 2022-23.

La quinteta dirigida por Jason Kidd desperdició su última oportunidad de avanzar a la fase del play-in al caer en casa durante la jornada del viernes a manos de los Chicago Bulls.

Lo extraño fue que con todo y que tenían oportunidad de avanzar a la siguiente ronda, Kidd decidió darles descanso a cinco jugadores clave de su rotación y su principal figura, Luka Doncic, apenas disputó un cuarto y un minuto del segundo, dándole descanso el resto de la contienda.

Los temores de que se dejaron perder han alarmado a la NBA.

"La NBA inició una investigación hoy por las circunstancias alrededor de las decisiones de plantel y conducta de juego de los Dallas Mavericks, respecto del juego de anoche ante Chicago Bulls. Esto incluye las motivaciones detrás de esas acciones”, señaló Mika Bass, vocero de la liga.

Con este resultado, los Mavs se quedaron con marca de 38 victorias y 43 derrotas, alejándose de forma definitiva de esa décima plaza en la Conferencia Oeste que quedará en manos del Oklahoma Thunder (39-42).

