Nelson Vargas busca el bien de la natación

El profesor Nelson Vargas aseguró estar dispuesto a sentarse a platicar con el presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Torodov, y con la máxima autoridad del deporte en México, Ana Gabriela Guevara, para exponer lo que está pasando con la natación mexicana, luego de las decisiones que últimamente ha tomado la FMN en relación a los eventos de preparación que necesita la selección mexicana que participará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Que nos den chance de poner en la mesa lo que está pasando; lo digo públicamente, estoy dispuesto a sentarme con el señor Torodov y la máxima autoridad deportiva para demostrarles lo mal que lo están haciendo; lo que no saben ellos es que yo tengo la mitad de la selecciona nacional en mis acuáticas”, comentò.

Se tiene planeada una gira del 2 al 17 de julio en Europa con los 22 seleccionados, sin embargo se tenía planeada una competencia en Indianápolis, en la que no se inscribió a tiempo a los nadadores y sólo participarán Jorge Iga y Melissa Rodríguez.

Deportes Se lleva a cabo reunión de la Jefatura de Misión a los Juegos Panamericanos de Lima 2019

“Afortunadamente fueron dos, que no necesitaban inscribirse con mucho tiempo de anticipación porque tienen mucha calidad. A unos los quieren llevar a Europa, a otros a otro torneo de preparación en Fresno, California. Mientras no haya una unión entre la gente que está manejando la natación, mientras no se vaya por un mismo camino, quién sabe qué vaya a pasar, procuraré cuidar lo más que pueda a los nadadores”, aseguró.

En su visita a la Redacción de ESTO, el profesor confió que la delegación mexicana que dominó Centroamérica en los pasados juegos de Barranquilla, tiene muchas posibilidades de hacer un buen papel en la justa de Lima.

“De acuerdo con lo que existe, nos va a ir muy bien porque ya lo hicimos en Centroamericanos, pero si no se cuidan las formas, como se está preparando la gente es muy complicado; si no le das la preparación que se requiere a la gente, si no les pones su equipo multidisciplinario, darle el seguimiento a las becas, a sus apoyos, todo eso merma, no estoy diciendo que no se dan los apoyos, no te estoy diciendo que no se están haciendo las cosas, en la natación por supuesto no, es preocupante; sé que hay una unión fuerte entre el Comité y la Conade de acuerdo a lo que dijeron hace poco en una reunión”.

MEDALLAS PANAMERICANAS

El ex dirigente de la Conade comentó que la delegación mexicana de natación tiene posibilidades de lograr preseas en los próximos Juegos Panamericanos de Lima, a pesar de que se rumora que las delegaciones de Brasil y Estados Unidos viajarán con selección B.

“Hay muchas posibilidades, hay tres relevos que pueden ser medalla, relevo libre 4X100, 4X200, relevo combinado 4X100 varoniles, en el caso de las mujeres, con la falta de Liliana Ibáñez, es complicado que se puedan ganar preseas, ya que los relevos tenían posibilidad también”, finalizó.