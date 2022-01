Novak Djokovic, Kyrie Irving y otros deportistas que causaron polémica por no vacunarse

Si hay personas que tienen a su alcance una vacuna contra el Covid-19 esos son los deportistas profesionales, todas las ligas fomentan la vacunación de los aficionados y los atletas, sin embargo, algunos han dejado clara su postura antivacuna o de plano abrieron un escándalo como el que Novak Djokovic ha protagonizado en Australia.

Ya sea en el tenis, el futbol, basquetbol o cualquier rama, parece que siempre hay un caso de atleta no vacunado que enciende la mecha de la polémica a su alrededor.

➡️ Chucky Lozano da positivo al Covid-19

Novak Djokovic: El tenista número 1 del ranking ATP es quizá el caso más famoso de alguien que se niega a vacunar, el serbio vio cancelada su visa para ingresar a Australia debido a las restricciones que tiene el país con los no vacunados.

Nole había obtenido una exención médica para ingresar, sin embargo, esto desató las críticas y el gobierno del archipiélago prefirió negarle el acceso, todo indica que se perderá el primer Grand Slam del año.

Joshua Kimmich: El 90 por ciento de los jugadores en las ligas alemanas ya recibieron sus dosis frente al Covid-19, pero el caso más sobresaliente de negación es el jugador del Bayern Múnich. A pesar de que el gobierno teutón busca obligar a los futbolistas a que se vacunen, el defensa de los bávaros se ha resistido.

Tras dar positivo a mediados de noviembre no ha podido regresar con el club debido a un problema que se derivó en sus pulmones. Durante su cuarentena, no percibió un solo euro por las restricciones del gobierno para quienes no estén vacunados.

Kyrie Irving: Tardó casi tres meses en debutar en la temporada de la NBA debido a que no está vacunado. Debido a su estatus, no puede jugar en Nueva York debido a una ley que prohíbe a personas sin vacuna estar en recintos cerrados.

Los Nets lo separaron y por un momento se pensó que no jugaría hasta la campaña 2022-23, sin embargo, debido a las lesiones y el brote en Brooklyn eligieron activarlo únicamente para los encuentros de gira.

➡️ Ronaldo Nazario da positivo al Covid-19; se ausenta de fiesta del Cruzeiro

Lamar Jackson: El quarterback de los Ravens ya dio dos veces positivo al coronavirus, pero ni eso lo ha motivado a que decida vacunarse. Debido a que la pregunta ‘por qué’ se convirtió en una frecuente en sus conferencias de prensa, ha decidido dejar de hablar al respecto.

Kirk Cousins: El mariscal de campo de los Vikings siguió el discurso de varios atletas y señaló que ‘haría su propia investigación’ con respecto a la vacuna. Dio positivo a Covid-19 hace una semana tras presentar síntomas. Se perdió el partido más importante de la temporada para su equipo, ya que la derrota ante los Packers los dejó eliminados.

Jason Heyward: Cuando el patrullero de los Cubs reconoció su estatus de no vacunado pidió que dejarán de preocuparse por él y mejor le dieran su atención a las personas que no toman las medidas como el uso del cubrebocas. La MLB tiene por lo menos 23 equipos con más del 85 por ciento de sus jugadores vacunados, pero algunos también se resisten.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Antonio Brown: Los Buccaneers presumieron a la mitad de la campaña ser el primer equipo de la NFL con todos sus jugadores vacunados, quedaron en ridículo cuando se confirmó que el receptor había comprado un falso certificado de vacunación. Hacerlo le costó una suspensión de ocho partidos. De acuerdo con el entrenador Bruce Arians, el receptor ya se vacunó… de verdad.