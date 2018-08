Paola e Iván, juntos avanzan para ser los mejores deportistas y padres

Son la pareja del momento, Paola Espinosa e Iván García, comparten sus momentos en pareja como ninguna otra; padres y atletas de alto rendimiento, juntos avanzan para ser los mejores en ambos rubros.Los dos reaparecieron en la fosa de clavados en los pasados Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, Paola tras su embarazo e Iván, luego dos años luchando contra lesiones. El resultado: dos medallas de plata en el cuello de ella y dos de oro en el pecho de él. Pero eso sí, no olvidan que lo más complicado fue aprender a cambiar pañales.





ATLETAS Y PADRES

IVÁN GARCÍA: Estoy feliz de regresar a México y más todavía porque me reincorporé a las competencias después de dos años complicados”

PAOLA ESPINOSA: Verlo ganar ha sido maravilloso, porque ha sido una gran competencia la que tuvo, sigue siendo el mejor y eso me da mucho gusto”.

¿Cuál fue tu mayor satisfacción?

IG: El ganar las medallas ha sido muy especial y el ver a mi bebé morder la medalla -jura que no la entrenó para esofue algo que soñamos en familia con Paola; desde que supe que seríamos papás le compré ropita para ese día de la competencia… lástima que calculé mal y se la compre más grande. Pero lo importante es que los sueños se hacen realidad, por que también Paola estuvo inactiva por el embarazo y pudo hacer bien las cosas. Ambos tuvimos un proceso complicado, pero juntos, con amor, fue mucho más fácil”.

¿Cómo es la vida de atleta y madre?

PE “Dividir el tiempo como madre y atleta no es fácil, entrenó una vez al día tres veces a la semana, o sea que puedo estar con mi bebé toda la tarde y es lo másbonito. Es así la única manera en cómo podemos administrar el tiempo para estar más tiempo con mi hija. Pero también tengo la fortuna de tener unos suegros maravillosos; de igual manera cuento con una niñera y con mi madre que siempre están al pendiente. Todo esto hace que pueda seguir cumpliendo mis sueños deportivos?.

IG “La vida de padres es muy bonita, de hecho, recientemente platicábamos las cosas que hemos pasado desde que nos conocimos y del primer pañal que cambiamos juntos. Sin duda es complicado ser padre y atleta de alto rendimiento, se tiene uno que dividir mentalmente, pero lo más bonito es llegar a casa y que nuestra hija nos reciba con una sonrisa, eso no tiene precio”.

¿Quién cambia más pañales?

IG“De pende con quien está la bebé, ambos aprendimos. Llegamos a la conclusión que el primer pañal que cambiamos nos llevó ocho minutos y medio. La verdad es que el embarazo fue muy bonito, los antojos me dieron a mí.

PE“El mensaje que quiero mandar a las mujeres es que la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños, al contrario, debe de ser una motivación para seguir trabajando; que sí es difícil, mucho. Subí 14 kilos en el embarazo, me costó mucho trabajo y más con un esposo tragón, pero aquí estoy, siguiendo mis sueños”.





LOS PLANES DEL “POLLO”

IG:"El próximo año es importante para todos, hay Juegos Panamericanos y en mi caso, me gustaría ganar pro tercera ocasión consecutiva estos juegos, ya lo hice en Guadalajara y Toronto y ahora me gustaría ganar en Lima. Por consecuencia clasificarme directamente a Juegos Olímpicos y tener un calendario flexible para el objetivo que quiero que es ganar dos medallas olímpicas más”, señaló Iván García.

"Los dos años previos a Centroamericanos fueron muy duros, tuve dos operaciones y estuve mucho tiempo en silla de ruedas y por la mente sí me pasó el retiro, pero tengo una hermosa familia y un equipo de trabajo que me ayudó a retirarme. Ahora, el estar compitiendo es una bendición y se logró el objetivo: dos medallas de oro. Sé que aún tengo tantas cosas por dar”.

¿Cómo esperas el Panamericano?

IG:Hay que esperar el selectivo, el nivel en México ha subido mucho y no será sencillo. Pero tenemos bastante que dar y esperemos ser Germán y yo los mexicanos que estemos luchando por las medallas. En lo individual, tener unacompetencia con el sub campeón olímpico será muy complicado y más si Estados Unidos manda sus cartas fuertes, pero me gustan los retos y no he tomado mi nivel al cien”, dijo.

"Estoy seguro que podemos hacer cosas grandes para Jalisco y para México en Tokio, me gustan los retos”, concluyó.