Paola Espinosa pide cesar críticas en su contra

Ante la ola de críticas que se han dado por la forma que la Federación Mexicana de Natación, con el respaldo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, en relación al control interno – no selectivo -, para integrar el equipo de clavados, los legisladores se pronunciaron a favor de la claridad y el buen uso de los recursos públicos.

Por un lado, el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D’Alessio,en reiteradas ocasiones se manifestó en contra de la forma en que se llevó el proceso selectivo y entabló una discusión en redes sociales en contra de Claudia Ruiz, jefa de prensa de la FMN y directora de Atletasmx, que representa entre otros atletas, a la clavadista Paola Espinosa.

Cruz Azul, interesado en Salomón Rondón

Recientemente, la legisladora Tatiana Clouthier también demandó hacer más claros los procesos de selección deportiva, conoce la problemática, ya que su hija Ingrid Drexel, asistió a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en la actualidad corre para uno de los mejores equipos profesionales en Estados Unidos.

A través de un video en su cuenta, Paola Espinosa, se dirigió a los dos diputados, en el cual dijo de manera textual que le molestaba mucho que los comentarios siguieran incitando para que “la agredieran como atleta, mujer y madre en un deporte tan bonito como son los clavados”.

Aludió a la polémica que se ha hecho en un deporte que le ha dado muchas medallas a México y ella en particular, aseveró que se ganó su lugar, nadie le ha regalado nada y con una muy buena puntuación, no solamente de esta temporada, sino de la pasada también.

“Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no solamente una. A mí lo que me toca es entrenar, pero esta dispuesta a ir con ustedes y se informen de esta parte que es lo que está pasando. En ninguna parte del mundo se suman los puntos, eso es mentira, eso no pasa”, señalo Paola, luego de criticar la tabla que dio a conocer el clavadista Jair Ocampo, donde pone entredicho la calificación del equipo de Iván Bautista.