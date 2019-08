Paola Longoria, arribó a la CdMx convertida en tricampeona panamericana

La diosa del raquetbol, Paola Longoria, arribó a la Ciudad de México convertida en tricampeona panamericana, luego de su exitosa participación en los Juegos de Lima 2019.

El Continente está a sus pies.Tres medallas de oro consiguió, para completar nueve con las actuaciones de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

La reina está contenta y sus súbditos a sus pies.

“Muy feliz porque se cumplieron los parámetros. Fui para ganar y el resultado es ese. Me da gusto que la gente me reconozca, porque así más niños y niñas conocerán este deporte y lo practicarán”.

El nombre de Paola significa éxito.

Así se ha desarrollado durante su carrera, en la cual ha puesto el nombre de México muy en alto.

“Claro que es por mi país. Por todo lo que disfrutamos los que nos dedicamos al deporte y qué bueno que seamos un ejemplo a seguir. Esto nos demuestra que sí se pueden lograr muchas cosas, porque somos responsables y queremos que todo el mundo nos conozca así”.

“El tricampeonato es algo que venía soñando, por eso trabajé bastante para lograrlo. No fueron fáciles las rivales, por eso no dejé de entrenar ni un segundo, porque era lo que deseaba. Di lo mejor y eso también me deja satisfecha. Gracias a Dios logramos el objetivo, porque aquí tambén cuenta mi equipo multidisciplinario, la entrenadora, fisiatra, psicóloga, médico, que formamos una gran familia”.

Dijo que también le da gusto que muchas mujeres dieron la cara por el país, además del éxito en el medallero.

“Fue una delegación sumamente poderosa, positivamente hablando, y la verdad me da gusto por todos, porque fue una gran entrega. Como mujer me siento orgullosa de que dimos la cara. Fuimos una delegación de la que no se esperaba mucho, pero lo logramos”. Paola fue nombrada como Embajadora de México en la justa

“La verdad que es una emoción ser reconocida y poner a México en lo más alto. Ahora me enfocaré a seguir promoviendo el evento que lleva mi nombre y continuar entrenando para seguir dando preseas, que es lo que más me gusta”.