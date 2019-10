Paola Longoria lucha por su sueño: el raquetbol como deporte olímpico

La raquetbolista Paola Longoria disfruta de su logro número cien en la historia de esta disciplina, de la que espera dejar un legado a las nuevas generaciones deportivas.

Para ello, dijo que siempre se ha manejado con honestidad en el deporte, así como con la gente y su familia que han estado a su lado apoyándola desde sus inicios, tanto moral como monetariamente.

“Contenta y bendecida por este título tan anhelado. Nunca me imaginé decir que he logrado lo que pocos deportistas pueden presumir, uno de ellos es Roger Federer. Hace 12 años gané el primer torneo profesional, pero nunca esperé llegar a cien y poder gritárselo al mundo. Me costó porque venía de una derrota y tengo una lesión, pero es una madurez donde había soñado con esto”, externó.

JUEGOS OLÍMPICOS

El raquetbol no es un deporte que pertenece a los Juegos Olímpicos, eso nunca desmotivó a la atleta para llegar a ser la mejor en su disciplina y como comentarista.

“Es una frustración grande cuando estás viviendo tu mejor momento deportivo. Pero fui destinada a este deporte, a pesar de haber practicado otros donde bendito Dios me fue bien. Pero llegué a este y ahora me toca pelear para que sea olímpico. Es un 80% de que sí llegará a estar en la justa, aunque ya no me toque disfrutarlo. Soy embajadora y eso me deja satisfecha, ahora estaré de invitada a los Juegos olímpicos de Tokio 2020, portaré la antorcha”.

APOYO AL DEPORTE

Paola siempre ha sido una defensora de los deportistas ante las autoridades, por lo que ahora con lo sucedido recientemente con las bajas de becas, respondió:

“Es una tristeza porque esto no había pasado en años anteriores, pero en lo personal me han apoyado para los circuitos o los recientes Panamericanos. Tal vez de otra manera, porque llega con retraso, hay que ir a Conade a tocar puertas para algún reembolso o un evento. Pero sí, las redes sociales son, o una oportunidad para señalar tus triunfos o es denigrante cuando tienes un problema con algún directivo. Mejor hay que enfrentarlos cara a cara y no gritarlo a todo mundo”, apuntó.

DESAPARECE LA ON

Desde los 12 años de edad, la número uno del mundo ha participado en la Olimpiada Nacional, por lo que no entiende el cambio que se está dando en la nueva administración deportiva.

“Cada cambio es diferente y representa un riesgo, pero soy fan de la ON, ya que mi principal objetivo como atleta era ganarla, obtener medalla antes de llegar a las grandes ligas. A esa edad era una emoción recibir un estímulo económico”.

CAMBIOS EN LA 4T

A ella le ha tocado vivir varios sexenios con diferentes dirigentes, y de esta nueva administración, dijo: “Lo que puedo pedir es que al rubro del deporte ya no se le quite el presupuesto. Que ya no se reduzca, al contrario, apoyarlo más porque es un estilo de vida. Es la forma en que muchos jóvenes, niños y niñas, pueden alejarse de estar pensando en un celular y no en una disciplina. Es el momento de que como atleta mexicana y los logros que he tenido, pedir que se aumente el presupuesto para que los jóvenes sean premiados por todas esas horas de entrenamiento, y superar obstáculos o lesiones que sufren”. Para dejar su legado, Longoria está creando escuelas públicas donde se puedan ir descubriendo talentos.