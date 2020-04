Para Joaquín Caparrós, habrá en el futbol un antes y un después por el coronavirus

Sevilla, España.- Joaquín Caparrós es un clásico del futbol español.

Comenzó muy joven su carrera como técnico y ahora es seleccionador de Armenia. Confinado en su casa de Sevilla debido a la propagación de la pandemia del coronavirus, controla a 40 futbolistas. Su computadora y su teléfono echan humo.

Conectado las 24 horas del día con Luci Martín, su asistente técnico; y Ginés Meléndez, director deportivo de la Federación de Armenia, Joaquín Caparrós no pierde detalle de su estrella Henrij Mjitaryán, quien es volante de la Roma; y de sus compañeros.

Caparrós, en conversación con EFE, lanzó una reflexión para el corto plazo, el día que acabe el confinamiento: “Habrá un antes y un después. Las canteras serán clave y aquellos clubes que las hayan cuidado, tendrán ventaja”.

Además, lanza un aviso para que FIFA y UEFA vigilen el mercado de traspasos. Los clubes grandes no deben aprovecharse de la situación y acabar con los que tienen perfil económico inferior.

“Habrá un cambio. Sobre todo en las negociaciones de los contratos de los futbolistas, por lo que FIFA y UEFA deberán hacer algo al respecto. El asunto será creer realmente en las canteras. Será una necesidad a nivel global. En España se nos llenaba la boca de la cantera y, luego, cuando mirabas las alineaciones de los equipos, resulta que no tenían ningún chico formado en casa”, explicó Caparrós, quien propone mecanismos de protección.

“Por esto creo que FIFA y UEFA tendrán que adelantarse, diríamos, a esa lucha porque los clubes grandes intentarán quitar a los chicos talentosos de otros clubes”.

Hace poco más de un mes que Caparrós se hizo cargo de la Selección de Armenia, por lo que ha tenido que trabajar a la distancia debido al coronavirus.

“Tenemos una ventaja, que son las nuevas herramientas que permite la vida. Por lo tanto, estamos en contacto diario, tanto con la gente de comunicación como de marketing, por la mañana; y por la tarde en contacto continuo con los técnicos de allí.

Tenemos una serie de 36 o 40 futbolistas de los que Ginés me manda vídeos, características, partidos. Lugo tenemos otro técnico que nos manda todos aquellos futbolistas que no han estado en la Selección Nacional, pero que es posible llamar.

Estoy conociéndolos. Al final, casi las 24 horas están dedicadas al trabajo.

Sobre Henrij Mjitaryán, la gran estrella de Armenia, ex del Arsenal y ahora en la Roma, Caparrós señaló que tiene datos de cómo se mantiene en forma.

“Se está entrenando. Hablé con él antes de venir. Es un chico muy querido allí, referente a nivel deportivo y con calidad humana muy grande; muy integrado en lo que es su país. Lo que me ha gustado del equipo es el sentido patriótico que tiene todo el mundo por defender la Selección Nacional, y él me lo contó. Es verdad que lo conocía anteriormente. Fíjate que, si todo hubiera ido por los cauces normales estos días, hubiera ido a verlo en el partido de la Europa League entre Sevilla y la Roma. Estoy en contacto con una serie de jugadores. Una de las primeras ideas que tenía era llamar a todos los chicos que habían sido convocados y presentarme, porque no podía haber sido a nivel personal.