Solo presioné el botón correcto: Jerome Brouillet sobre icónica foto de surf en París 2024

El surf ha sido una de las disciplinas más llamativas en lo que va de los Juegos Olímpicos de París 2024, la cual dejó una de las imágenes más icónicas incluso de la historia del evento deportivo más importante del mundo.

Jerome Brouillet, fotógrafo de la agencia de noticias francesa, AFP, tomó lo que podría ser ya la mejor fotografía de París 2024, cuando inmortalizó el épico momento en el que el brasileño Gabriel Medina logró dominar una de las olas más grandes que se habían visto en aquel día en Tahití.

Lo llamativo de dicho momento es que se unió una hazaña olímpica con una gran fotografía, pues la acción de Medina rompió un récord olímpico en surf, momento capturado gracias a la paciencia y ojo de Brouillet.

Brouillet, originario de Marsella, Francia, al momento de la foto se encontraba en un barco en el canal de Teahupo'o, en la Polinesia Francesa, el lugar perfecto para tomar a Medina suspendido en el aire sobre el oleaje junto a su tabla de surf.





Fotografía en blanco y negro de surfista brasileño Gabriel Medina tomada por Jerome Brouillet. | Foto: AFP





¿Qué dijo Jerome Brouillet sobre su fotografía?

Luego de que la fotografía del surfista brasileña diera la vuelta al mundo, múltiples medios de comunicación y en redes sociales halagaron la captura de Brouillet, incluso el mismo Gabriel Medina la compartió en su cuenta de Instagram.





Incluso la prestigiosa revista estadounidense, TIME, la describió como "la imagen definitoria del triunfo de los Juegos de Verano de 2024".

Brouillet señaló a AFP que como es sabida la capacidad de Medina con la tabla de surf, sabía que habría algún momento que se prestaría para una gran foto.





Todos los fotógrafos lo esperan. El único momento complicado es saber dónde lo va a hacerDijo AFP





Además Brouillet publicó en su cuenta de X lo que tuvo que hacer para que se diera la fotografía sublime del surfista brasileño.





Esta vez solo presioné el botón correcto dijo Brouillet en su cuenta de X

